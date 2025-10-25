Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кодами от маркетплейсов

Чаще всего коды воруют под предлогом трудоустройства

25 октября 2025, 20:35, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В МВД России предупреждают о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники, используя украденные личные сведения и коды подтверждения с торговых площадок, оформляют на жертв микрокредиты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, кража кодов осуществляется под видом предложения о работе.

Представляясь потенциальными работодателями и владея персональной информацией, аферисты убеждают пользователей предоставить им коды из SMS. Затем, используя полученные данные, они оформляют микрозаймы на имя обманутого человека на сайтах микрофинансовых организаций, заявили в МВД.

Данный метод обмана стал одним из самых распространенных среди мошеннических схем, эксплуатирующих популярность онлайн-торговли.