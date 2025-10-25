Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кодами от маркетплейсов
Чаще всего коды воруют под предлогом трудоустройства
25 октября 2025, 20:35, ИА Амител
В МВД России предупреждают о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники, используя украденные личные сведения и коды подтверждения с торговых площадок, оформляют на жертв микрокредиты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, кража кодов осуществляется под видом предложения о работе.
Представляясь потенциальными работодателями и владея персональной информацией, аферисты убеждают пользователей предоставить им коды из SMS. Затем, используя полученные данные, они оформляют микрозаймы на имя обманутого человека на сайтах микрофинансовых организаций, заявили в МВД.
Данный метод обмана стал одним из самых распространенных среди мошеннических схем, эксплуатирующих популярность онлайн-торговли.
07:21:28 26-10-2025
Пора сделать выводы .
08:16:53 26-10-2025
Разрешили работу маркетплейсов?И от жуликов защищайте...
08:35:38 26-10-2025
Ииииииигорь (08:16:53 26-10-2025) Разрешили работу маркетплейсов?И от жуликов защищайте......
Конечно, а мозгом хоть иногда пользоваться не пробовали? Твердят об этих кодах постоянно. Но нет, сограждане прям с маниакальным упорством их сообщают кому не лень. Глупость должна наказываться!
12:21:48 26-10-2025
Что то блокировка звонков на мессенджеры не помогла с мошенниками, да?