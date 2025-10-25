НОВОСТИПроисшествия

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кодами от маркетплейсов

Чаще всего коды воруют под предлогом трудоустройства

25 октября 2025, 20:35, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В МВД России предупреждают о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники, используя украденные личные сведения и коды подтверждения с торговых площадок, оформляют на жертв микрокредиты. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, кража кодов осуществляется под видом предложения о работе.

Представляясь потенциальными работодателями и владея персональной информацией, аферисты убеждают пользователей предоставить им коды из SMS. Затем, используя полученные данные, они оформляют микрозаймы на имя обманутого человека на сайтах микрофинансовых организаций, заявили в МВД.

Данный метод обмана стал одним из самых распространенных среди мошеннических схем, эксплуатирующих популярность онлайн-торговли.

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В России появилась новая схема мошенничества с взысканием "нового налога"

Для придания достоверности аферисты тщательно копируют фирменный стиль крупных банков
Комментарии

Гость

07:21:28 26-10-2025

Пора сделать выводы .

Ииииииигорь

08:16:53 26-10-2025

Разрешили работу маркетплейсов?И от жуликов защищайте...

Гость

08:35:38 26-10-2025

Ииииииигорь (08:16:53 26-10-2025) Разрешили работу маркетплейсов?И от жуликов защищайте......
Конечно, а мозгом хоть иногда пользоваться не пробовали? Твердят об этих кодах постоянно. Но нет, сограждане прям с маниакальным упорством их сообщают кому не лень. Глупость должна наказываться!

Гость

12:21:48 26-10-2025

Что то блокировка звонков на мессенджеры не помогла с мошенниками, да?

