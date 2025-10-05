В России появилась новая схема мошенничества с взысканием "нового налога"

Для придания достоверности аферисты тщательно копируют фирменный стиль крупных банков

05 октября 2025, 14:30, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Мошенники начали массово рассылать россиянам поддельные письма от имени банков с требованием уплаты несуществующего "нового налога". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

В фишинговых письмах, которые приходят на электронную почту, утверждается, что с банковских счетов граждан в скором времени начнут автоматически списываться средства для уплаты налога. Суммы варьируются от десятков до сотен тысяч рублей. Чтобы избежать списания, получателям предлагают подписать "заявление об отказе".

Для придания достоверности аферисты тщательно копируют фирменный стиль крупных банков. Переход по ссылке в таком письме ведет на фиктивную страницу, где пользователя просят ввести номер телефона. После этого мошенники получают возможность авторизоваться в настоящем банковском приложении и получить доступ к счетам жертвы.

Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не вводить свои данные на незнакомых сайтах. При получении подобных сообщений следует напрямую обращаться в банк через официальные каналы связи.