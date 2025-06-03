Чтобы этого не произошло, отдельным категориям граждан важно соблюдать несколько условий

03 июня 2025, 11:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Россиянам, которые не получали пенсию шесть месяцев, могут приостановить выплаты. Также это может произойти, если граждане вовремя не прошли медицинское переосвидетельствование или не предоставили справку об обучении в высшем или среднем специальном учебном заведении. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

Ситуации, в которых могут приостановить выплату пенсии, перечислены в законе "О страховых пенсиях". Это касается россиян с инвалидностью, которые вовремя не пришли на медицинское переосвидетельствование, и лиц, получающих деньги лично, но не делавших этого шесть месяцев подряд.

"При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата также может быть приостановлена", – уточнил эксперт.

Кроме того, если гражданин достиг возраста 18 лет, окончил школу и не предоставил в Соцфонд справку об очном обучении в вузе или ссузе, ему могут приостановить выплату пенсии по потере кормильца.

Выплаты возобновят, когда будут устранены обстоятельства, послужившие причиной их приостановки.

Напомним, ранее в Сети бурно обсуждали предложение российского миллиардера Константина Малофеева. Он выразил мнение, что россияне, которым сейчас 30 лет или меньше, в будущем не должны получать пенсию. Более того, бизнесмен настаивал, что страна не нуждается в пенсионном обеспечении. Однако никаких подобных законопроектов в Госдуму не вносили. В Совете Федерации дали понять – отказываться от пенсии никто в России не собирается, поскольку это противоречит Конституции.