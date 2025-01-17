Россиянам снова проиндексируют пенсии в феврале 2025 года

Перерасчет сделают по итогам инфляции 2024 года

17 января 2025, 07:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В феврале 2025 года россиян ждет перерасчет пенсий с учетом инфляции в 9,52% за 2024 год. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.

"Индексация пенсий на уровень не ниже инфляции является надежным инструментом защиты финансового благополучия российских пенсионеров. Напомню, что по инициативе президента России с этого года возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам. Теперь всех пенсионеров (и работающих, и неработающих) ждет еще один приятный денежный сюрприз. Индексация страховых пенсий будет пересчитана с учетом опубликованных сегодня Росстатом данных по инфляции в 9,52% в декабре", – отмечает экономист.

В январе страховую пенсию увеличили с 20 тысяч рублей до 21 460 рублей с учетом индексации в 7,3%. А с учетом новых данных по инфляции за 2024 год она достигнет 21 904 рублей. Суммы индексации планируется выплатить и за январь 2025 года. Так, согласно указанному примеру, в феврале пенсионер получит 21 904 рубля за текущий месяц и разницу между суммами (21 904 – 21 460 = 444 рубля) за январь 2025 года.

"Благодаря дополнительной индексации с 1 февраля 2025 года, по моим расчетам, в 2025 году удастся приблизить средний размер страховых пенсий по старости к 25 тыс. рублей", – заключил Балынин.

Пенсии повысят неработающим и работающим пенсионерам, а граждане в возрасте от 80 лет дополнительно получат фиксированную выплату к пенсии в двойном размере. Также с 1 февраля 2025 года увеличатся доплаты к пенсиям для работников организаций угольной промышленности. Помимо этого, вырастут доплаты к пенсиям для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.