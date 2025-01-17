Россиянам снова проиндексируют пенсии в феврале 2025 года
Перерасчет сделают по итогам инфляции 2024 года
17 января 2025, 07:45, ИА Амител
В феврале 2025 года россиян ждет перерасчет пенсий с учетом инфляции в 9,52% за 2024 год. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игоря Балынина.
"Индексация пенсий на уровень не ниже инфляции является надежным инструментом защиты финансового благополучия российских пенсионеров. Напомню, что по инициативе президента России с этого года возобновилась индексация пенсий работающим пенсионерам. Теперь всех пенсионеров (и работающих, и неработающих) ждет еще один приятный денежный сюрприз. Индексация страховых пенсий будет пересчитана с учетом опубликованных сегодня Росстатом данных по инфляции в 9,52% в декабре", – отмечает экономист.
В январе страховую пенсию увеличили с 20 тысяч рублей до 21 460 рублей с учетом индексации в 7,3%. А с учетом новых данных по инфляции за 2024 год она достигнет 21 904 рублей. Суммы индексации планируется выплатить и за январь 2025 года. Так, согласно указанному примеру, в феврале пенсионер получит 21 904 рубля за текущий месяц и разницу между суммами (21 904 – 21 460 = 444 рубля) за январь 2025 года.
"Благодаря дополнительной индексации с 1 февраля 2025 года, по моим расчетам, в 2025 году удастся приблизить средний размер страховых пенсий по старости к 25 тыс. рублей", – заключил Балынин.
Пенсии повысят неработающим и работающим пенсионерам, а граждане в возрасте от 80 лет дополнительно получат фиксированную выплату к пенсии в двойном размере. Также с 1 февраля 2025 года увеличатся доплаты к пенсиям для работников организаций угольной промышленности. Помимо этого, вырастут доплаты к пенсиям для членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.
08:09:17 17-01-2025
- "В январе страховую пенсию увеличили с 20 тысяч рублей до 21 460 рублей с учетом индексации в 7,3%."Благодаря дополнительной индексации с 1 февраля 2025 года, по моим расчетам, в 2025 году удастся приблизить средний размер страховых пенсий по старости к 25 тыс. рублей", — заключил Балынин."---- Средняя пенсия в январе 21460 рублей, а с 1 февраля средняя пенсия 25000 рублей. Как понять этот бред?
09:24:09 17-01-2025
Филипп Филиппыч (08:09:17 17-01-2025) - "В январе страховую пенсию увеличили с 20 тысяч рублей до ... Читать не умеете ? ПРИБЛИЗИТЬ к 25000 )))
10:30:47 17-01-2025
ППШариков (09:24:09 17-01-2025) Читать не умеете ? ПРИБЛИЗИТЬ к 25000 )))... ну сумма в 21 904 рублей очень далеки до 25 000 рулей,это так же можно рассуждать что это ПРИБЛИЗИТ к 1 млн,вопрос только когда и что на них ты сможешь купить если получишь это
08:35:01 17-01-2025
А понимать нечего это все вранье и нам просто врут - а в обще кто то нас слышит - ха ха ха.
09:37:06 17-01-2025
гость (08:35:01 17-01-2025) А понимать нечего это все вранье и нам просто врут - а в общ... А в чем враньё ?
08:38:14 17-01-2025
Если к одной бесконечно малой величине прибавить другую бесконечно малую величину, получается бесконечно малая величина. Это просто математика...
10:28:16 17-01-2025
Гость (08:38:14 17-01-2025) Если к одной бесконечно малой величине прибавить другую беск... Повысили ветеранские на 35руб., также и пенсии повысят
10:58:03 17-01-2025
Гость (10:28:16 17-01-2025) Повысили ветеранские на 35руб., также и пенсии повысят... Ветеранские повысили на 4.2%, а пенсии на 7.3% (9.52%)
13:44:50 17-01-2025
ППШариков (10:58:03 17-01-2025) Ветеранские повысили на 4.2%, а пенсии на 7.3% (9.52%)... Озолотились пенсионеры
14:40:09 17-01-2025
гость (13:44:50 17-01-2025) Озолотились пенсионеры... Без повышения было бы лучше ?
18:12:47 17-01-2025
ППШариков (14:40:09 17-01-2025) Без повышения было бы лучше ?... 35 рублей даже на булку хлеба не хватит и это людям которые проработали по 40 лет
10:56:23 17-01-2025
откуда такие заоблачные цифры, у меня повысили с 12400 до 13200, где мои остальные?
16:16:08 17-01-2025
Гость (10:56:23 17-01-2025) откуда такие заоблачные цифры, у меня повысили с 12400 до 13... Мои 24440 должны вырасти на 506 почти до озвученных 25тыр. Но ведь и это крохи, на которые только голодать не будешь. Для сравнения: В бедной сельскохозяйственной Болгарии (курица не птица - помните?) с января минимальная пенсия в пересчёте на рубли 31 тысяча, а с июля будет 34 тысячи рублей - 631 лев. Минимальная!
13:41:36 17-01-2025
инвалидам не повысят, получается
14:32:15 17-01-2025
Пенсии повышают федералы, а ветеранские - региональные власти.
Сколько на работающих пенсионерах за 10 лет сэкономили - можно каждый месяц на 400 руб. повышать. Всем.
22:12:58 19-01-2025
В декабре пенсия была на 200 руб больше минималки плюс за инвалиидность, а в январе пришла меньше минималки на 700 руб и инвалидность. Теперь инвалидность объединили с пенсией и объявили, что у меня превышает минимум. Но ведь по инвалидности дается отдельно на лекарства.. как прожить на 12300 ??