Индексация пенсий может ускорить инфляцию в России
Со слов аналитиков, ускоренная индексация практически целиком направляется на текущее потребление
16 января 2025, 14:10, ИА Амител
В феврале 2025 года пенсии по старости проиндексируют, чтобы компенсировать инфляцию 2024 года. Однако эксперты предупреждают, что ускоренная индексация выплат может разогнать инфляцию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Ассоциация российских банков отметила, что реальный уровень назначаемых пенсий в 2024 году "не достиг уровня 2023 года". Согласно оценке аналитиков, в ноябре 2024 года реальный уровень пенсий составил 98,7% от показателя годом ранее. А в октябре 2024 года реальные пенсии были на 1,5% меньше, чем год назад, если отталкиваться от общего индекса потребительских цен.
"Все обещания улучшить положение пенсионеров, составляющих значительную часть населения, перенесены на 2025 год", – отметили специалисты.
В октябре 2024 года, согласно экспертной оценке, пенсии были более чем на 5% ниже в сравнении с октябрем 2023 года.
Напомним, в январе 2025 года пенсии по старости проиндексировали на 7,3%, а повышение в феврале 2025 года проведут с целью компенсировать инфляцию по итогам прошлого года. Ее показатель может составить 9,8%. Однако эта индексация может ускорить инфляцию: практически целиком она будет направлена на потребление.
14:47:39 16-01-2025
Когда зарплату повышают на 20 тысяч, то это нормально. А повышение пенсии на тысячу уже инфляция. Известный певец потратил на свою елку 1 миллион рублей. Вот кто инфляцию разгоняет.
22:20:29 16-01-2025
Гость (14:47:39 16-01-2025) Когда зарплату повышают на 20 тысяч, то это нормально. А пов... а средняя по стране 75 тысяч это что не инфляция А пенсионерам добавят -ускорят инфляцию Урежте зарплаты по милионы
14:56:21 16-01-2025
Предлагаю ежемесячно снижать расходы на содержание ГД, СФ и правительства. Процентов на 2-5. И индексируя эти снижения на 7,5 процентов два раза в год. И чтоб никаких повышений!!!
15:14:26 16-01-2025
А айтишники, а таксисты, у которых зарплаты по 500тыс., а ведущие на ТВ у которых 5млн.в месяц - не разгоняют инфляцию.... оказывается всё дело в пенсионерах, которым по 800 - 1000 кинули. Хоть бы совесть поимели писать такое
19:01:30 16-01-2025
Гость (15:14:26 16-01-2025) А айтишники, а таксисты, у которых зарплаты по 500тыс., а ве... Подскажите, где в Барнауле айтишники по 500 тыс. получают? Резюме отправлю)
15:14:37 16-01-2025
Действительно это один из самых эффективных методов борьбы с инфляцией
15:19:06 16-01-2025
А мы охотно верим! Именно индексация пенсий во всём виновата!!! Может не индексировать и цены вернутся лет этак на 5 назад?
16:07:55 16-01-2025
Сваливать инфляцию на индексацию пенсий. У кого же это пришло в голову. Совсем крышу сливалл у некоторых. Итог ЕГЭ.
16:37:52 16-01-2025
сво тоже инфляцию разгоняет - вот пришел человек, уже две однушки купил и дом. ну и? без зависти, но пенсионер себе такое не сможет позволить. индексация у них причина.. нуну!
16:52:42 16-01-2025
Гость (16:37:52 16-01-2025) сво тоже инфляцию разгоняет - вот пришел человек, уже две од... Нашел старый/нашла старая кому позавидовать! А увеличение платы за ЖКУ,
то есть за природные ресурсы для всех от мала до велика, для физических лиц и для предприятий не есть первопричина роста цен на всё? А то сопли мотаешь, квартиры подорожали, пенсионеры позволить себе не могут... Тьфу!
18:14:50 16-01-2025
Гость (16:52:42 16-01-2025) Нашел старый/нашла старая кому позавидовать! А увеличение п... не плюй супротив ветру-то. в тексте русским языком написано: =БЕЗ ЗАВИСТИ= Молодой, видать - книг не читаешь, речь не вразумляешь. фи.
03:26:27 20-01-2025
Гость (18:14:50 16-01-2025) не плюй супротив ветру-то. в тексте русским языком написано:... Можете не оправдываться, всем понятно,что завидуйте.
Это плохое чувство. Избавляйтесь
17:57:28 16-01-2025
Нашли 'козлов отпущения' в лице пенсионеров: это индексация их "непомерно шикарных" пенсий систематически разгоняет инфляцию!
18:36:33 16-01-2025
Не увеличение расходов на совсем другое, а индексация пенсий, так и запишем
15:39:54 18-01-2025
Испокон веков, все беды валили на самых малоимущих и беззащитных. Ничего не меняется. Только воля самого Большого человека в стране, может что-то изменить и то, не очень сильно.
17:54:01 18-01-2025
Пенсию повысили на 7.3 а квартплату на 11.6это у нас в курске и продукты тоже где справедливость не надо повышать ничего тогда и пенсии повышать не нужно или что не выгодно с каго еще брать как не с пенсионеров
02:47:09 19-01-2025
Гость (15:14:26 16-01-2025) А айтишники, а таксисты, у которых зарплаты по 500тыс., а ве... Где вы видели у таксистов 500 тыс? Я в такси работаю с 2007 года и до сих пор езжу на кредитной гранте.
13:18:45 22-01-2025
Так вы посмотрите кто это пишет Коммерсант, самая либеральная прозападная газетенка в России. Давно пора ее закрыть.