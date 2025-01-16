Индексация пенсий может ускорить инфляцию в России

Со слов аналитиков, ускоренная индексация практически целиком направляется на текущее потребление

16 января 2025, 14:10, ИА Амител

Деньги, рубль, монета / Фото: amic.ru

В феврале 2025 года пенсии по старости проиндексируют, чтобы компенсировать инфляцию 2024 года. Однако эксперты предупреждают, что ускоренная индексация выплат может разогнать инфляцию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Ассоциация российских банков отметила, что реальный уровень назначаемых пенсий в 2024 году "не достиг уровня 2023 года". Согласно оценке аналитиков, в ноябре 2024 года реальный уровень пенсий составил 98,7% от показателя годом ранее. А в октябре 2024 года реальные пенсии были на 1,5% меньше, чем год назад, если отталкиваться от общего индекса потребительских цен.

"Все обещания улучшить положение пенсионеров, составляющих значительную часть населения, перенесены на 2025 год", – отметили специалисты.

В октябре 2024 года, согласно экспертной оценке, пенсии были более чем на 5% ниже в сравнении с октябрем 2023 года.

Напомним, в январе 2025 года пенсии по старости проиндексировали на 7,3%, а повышение в феврале 2025 года проведут с целью компенсировать инфляцию по итогам прошлого года. Ее показатель может составить 9,8%. Однако эта индексация может ускорить инфляцию: практически целиком она будет направлена на потребление.