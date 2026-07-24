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Россияне будут получать уведомления о кредитах на "Госуслугах"

Новый закон приняла Госдума

24 июля 2026, 11:25, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru
Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Россияне будут получать уведомления об оформлении кредитов и займов на "Госуслугах", сообщает Банк России. Соответствующий закон приняла Госдума. 

С 1 октября 2027 года для банков и микрофинансовых организаций (МФО) вводится новое обязательное правило: при выдаче потребительских кредитов, оформлении кредитных карт или предоставлении займов они будут обязаны в кратчайшие сроки передавать данные в бюро кредитных историй.

«Если сумма превышает 50 тыс. рублей, то будет включена информация о возможности отказаться от получения кредита и обозначен период с точностью до минуты, в течение которого нужно успеть обратиться в банк или МФО. Таким образом, заемщики получат уведомление, даже если сообщение или пуш-уведомление от банка или МФО по какой-то причине до них не дошло», — пояснили в пресс-службе Центробанка.

В свою очередь, кредитные бюро должны незамедлительно перенаправлять информацию напрямую в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги".

Уведомление будет содержать полную финансовую картину по новому обязательству:

  • индивидуальные условия договора;
  • действующую процентную ставку;
  • сумму выданного долга или установленного лимита по карте;
  • точный срок возврата средств.

Эта мера станет дополнительным барьером для финансовых мошенников. Кроме того, оперативное информирование даст гражданам возможность вовремя оценить свои действия и отказаться от взятых на себя обязательств, если они были оформлены под влиянием эмоций или обмана.

Портал госуслуг в телефоне / Фото: amic.ru

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Госуслуги кредит
       

Комментарии 1

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Гость

11:38:38 24-07-2026

Пора отказываться от госуслуг

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