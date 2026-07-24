Россияне будут получать уведомления о кредитах на "Госуслугах"

Новый закон приняла Госдума

24 июля 2026, 11:25, ИА Амител

Приложение "Госуслуги" на телефоне / Фото: amic.ru

Россияне будут получать уведомления об оформлении кредитов и займов на "Госуслугах", сообщает Банк России. Соответствующий закон приняла Госдума.

С 1 октября 2027 года для банков и микрофинансовых организаций (МФО) вводится новое обязательное правило: при выдаче потребительских кредитов, оформлении кредитных карт или предоставлении займов они будут обязаны в кратчайшие сроки передавать данные в бюро кредитных историй.

«Если сумма превышает 50 тыс. рублей, то будет включена информация о возможности отказаться от получения кредита и обозначен период с точностью до минуты, в течение которого нужно успеть обратиться в банк или МФО. Таким образом, заемщики получат уведомление, даже если сообщение или пуш-уведомление от банка или МФО по какой-то причине до них не дошло», — пояснили в пресс-службе Центробанка.

В свою очередь, кредитные бюро должны незамедлительно перенаправлять информацию напрямую в личный кабинет гражданина на портале "Госуслуги".

Уведомление будет содержать полную финансовую картину по новому обязательству:

индивидуальные условия договора;

действующую процентную ставку;

сумму выданного долга или установленного лимита по карте;

точный срок возврата средств.

Эта мера станет дополнительным барьером для финансовых мошенников. Кроме того, оперативное информирование даст гражданам возможность вовремя оценить свои действия и отказаться от взятых на себя обязательств, если они были оформлены под влиянием эмоций или обмана.