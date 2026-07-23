НОВОСТИОбщество

На "Госуслугах" могут появиться функции соцсетей

Для россиян хотят создать универсальную цифровую экосистему

23 июля 2026, 14:30, ИА Амител

Портал госуслуг в телефоне / Фото: amic.ru
Портал госуслуг в телефоне / Фото: amic.ru

Правительство России разрабатывает долгосрочную стратегию развития портала "Госуслуги", рассчитанную до 2035 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника.

Ключевой вектор трансформации — создание универсальной цифровой экосистемы для россиян, подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие "Госуслуг".

Новая концепция предполагает выход сервиса за рамки привычного получения справок и документов. Планируется внедрить несколько направлений:

  • на базе портала могут появиться лента публикаций, а также инструменты для создания локальных и тематических сообществ по интересам;
  • разработчики рассматривают запуск защищенных чатов для родственников, общего семейного календаря событий и механизма оформления государственных услуг в интересах близких или по их поручению;
  • экосистему дополнит навигатор по культурным, спортивным, туристическим и волонтерским мероприятиям. Пользователи смогут самостоятельно организовывать события, приглашать единомышленников, получать персональные рекомендации, а также участвовать в программе лояльности с бонусами и подарками от партнеров платформы.

«У "Госуслуг" есть важное преимущество — каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами. Работаем над тем, чтобы реализовать потенциал платформы и в этом направлении», — сообщили в пресс-службе Григоренко.

ВК / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Госуслуги соцсети приложения
       

Комментарии 11

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Гость

14:45:11 23-07-2026

Всё было вроде бы терпимо, пока не стали улучшать. Ни когда ни МАХом ни ВК не пользовался и пользоваться не собираюсь. Гос услуги - ЗЛО!

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Гость

14:50:01 23-07-2026

Гость (14:45:11 23-07-2026) Всё было вроде бы терпимо, пока не стали улучшать. Ни когда ...
Ну и топай в МФЦ за справкой к замученным, вечно недовольным тетям, еще и жди потом справку не понятно сколько. Я себе ч.з. ЗЛО справочку сделаю из дома на диване.

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Гость

21:55:51 23-07-2026

Гость (14:50:01 23-07-2026) Ну и топай в МФЦ за справкой к замученным, вечно недовол... Да сразу видно, что справка у тебя уже есть)))

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Мусик

15:05:14 23-07-2026

допилят ГУ - и можно международный кабель рубить.
в зоне РУ всё будет достаточно.
а кому не достаточно чемодан-вокзал-ТельАвив

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Гость

16:16:04 23-07-2026

Мусик (15:05:14 23-07-2026) допилят ГУ - и можно международный кабель рубить.в зоне ...
*голосом Дроздова*
"А здесь мы видим типичного представителя депутатского прихлебателя из рода Homo Idiota Vulgaris. Они ведут преимущественно паразитический образ жизни, присасываясь к депутатам или политическим обозревателям. Ввиду этого в ходе эволюции они редуцировали собственный мозг и теперь общаются между собой и другими видами, используя только услышанные от своего носителя фразы. Не смотря на отсутствие высшей нервной деятельности эти представители чрезвычайно точно способны имитировать услышанную речь и даже способны показаться разумными при первом знакомстве с ними".

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Мусик

19:22:32 23-07-2026

Гость (16:16:04 23-07-2026) *голосом Дроздова*"А здесь мы видим типичного предст... вы догадливый как екстрасекс...

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Гость

15:08:37 23-07-2026

"каждый пользователь надежно верифицирован"

Ну да, у нас же граждане никогда и никому не говорят коды из смс, когда им звонит товарищ майор или Эльвира Набиуллина лично

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Гость

15:13:03 23-07-2026

МАХ-2

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Гость

15:25:07 23-07-2026

Бумажные документы и бюрократов в топку! Любого можно мгновенно наведя мобилу пробить и узнать его репутацию, вот такая должна быть всем доступная сеть. Оплата ладонью вместо нала.

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гость

15:55:52 23-07-2026

и отключат вк? он итак много денег сжирает

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Гость

16:33:34 23-07-2026

Все правильно! Написал "неправильный" коммент смотришь в уведомлениях квитанция со штрафом уже висит, если подзабыл оплатить сразу -50% к зарплате потому что исполнительный лист уже в бухгалтерии, удобно!

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