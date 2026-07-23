На "Госуслугах" могут появиться функции соцсетей

Для россиян хотят создать универсальную цифровую экосистему

23 июля 2026, 14:30, ИА Амител

Портал госуслуг в телефоне / Фото: amic.ru

Правительство России разрабатывает долгосрочную стратегию развития портала "Госуслуги", рассчитанную до 2035 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника.

Ключевой вектор трансформации — создание универсальной цифровой экосистемы для россиян, подтвердили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие "Госуслуг".

Новая концепция предполагает выход сервиса за рамки привычного получения справок и документов. Планируется внедрить несколько направлений:

на базе портала могут появиться лента публикаций, а также инструменты для создания локальных и тематических сообществ по интересам;

разработчики рассматривают запуск защищенных чатов для родственников, общего семейного календаря событий и механизма оформления государственных услуг в интересах близких или по их поручению;

экосистему дополнит навигатор по культурным, спортивным, туристическим и волонтерским мероприятиям. Пользователи смогут самостоятельно организовывать события, приглашать единомышленников, получать персональные рекомендации, а также участвовать в программе лояльности с бонусами и подарками от партнеров платформы.