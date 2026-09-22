Россияне готовы платить до 50 тысяч рублей за курс остеопатии для питомцев

Специалисты, работающие с домашними животными, могут получать до 1 млн рублей в месяц

22 сентября 2026, 16:03, ИА Амител

Кошачий остеопат / Скриншот видео из соцсетей

Услуги остеопатов для домашних животных могут приносить специалистам до 1 млн рублей в месяц. Такие данные распространяются в российских соцсетях, где также утверждается, что владельцы питомцев готовы отдавать десятки тысяч рублей за курс необычных процедур.

Согласно опубликованной информации, один сеанс остеопатии для кошки может стоить от 3 до 10 тысяч рублей. Полный курс процедур, в зависимости от их количества и стоимости, способен обойтись хозяевам животного в сумму до 50 тысяч рублей.

Авторы публикаций утверждают, что специалисты, работающие с домашними животными, могут получать до 1 млн рублей в месяц. При этом не уточняется, идет ли речь о чистом заработке или общей выручке от приема клиентов, а также не приводится методика, по которой была рассчитана максимальная сумма.

Остеопатией перечень необычных услуг для питомцев не ограничивается. Владельцам животных также предлагают массаж, иглоукалывание и гирудотерапию — процедуры с использованием медицинских пиявок.