Россияне массово жалуются в Роструд на задержки зарплат

Почти 40% жалоб в трудовую инспекцию теперь связаны с задержками и невыплатами

03 декабря 2025, 08:46, ИА Амител

Грустные люди на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Россияне все чаще обращаются в трудовую инспекцию из-за проблем с выплатой заработной платы. К декабрю 2025 года в Роструд поступило уже 26 тысяч таких жалоб – на 60% больше, чем годом ранее, пишут "Известия". Если раньше основной причиной обращений были незаконные увольнения, то теперь почти 40% заявлений касаются именно оплаты труда.

Основные претензии сотрудников:

задержка выплат;

неполный расчет при увольнении;

спорные удержания из зарплаты.

Всплеск недовольства напрямую связан с ростом задолженности предприятий перед работниками. По данным Росстата, на конец октября 2025 года сумма долгов по зарплате достигла 2,2 млрд рублей, что почти на 11% больше, чем месяцем ранее, и в три раза превышает показатель 2024 года.

Наиболее проблемными отраслями остаются строительство, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. Эксперты объясняют это длинными производственными циклами, из-за которых компании сами сталкиваются с задержками платежей от заказчиков, что приводит к кассовым разрывам.

Парадоксально, но рост жалоб происходит на фоне усиления конкуренции за кадры на рынке труда. Сотрудники стали активнее использовать официальные каналы защиты своих прав, чтобы принудить работодателей соблюдать законные сроки выплат.

Ранее экономисты спрогнозировали, что рост реальных зарплат в России в 2026 году почти остановится.