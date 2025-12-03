НОВОСТИОбщество

Россияне массово жалуются в Роструд на задержки зарплат

Почти 40% жалоб в трудовую инспекцию теперь связаны с задержками и невыплатами

03 декабря 2025, 08:46, ИА Амител

Грустные люди на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Грустные люди на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Россияне все чаще обращаются в трудовую инспекцию из-за проблем с выплатой заработной платы. К декабрю 2025 года в Роструд поступило уже 26 тысяч таких жалоб – на 60% больше, чем годом ранее, пишут "Известия". Если раньше основной причиной обращений были незаконные увольнения, то теперь почти 40% заявлений касаются именно оплаты труда.

Основные претензии сотрудников:

  • задержка выплат;

  • неполный расчет при увольнении;

  • спорные удержания из зарплаты.

Всплеск недовольства напрямую связан с ростом задолженности предприятий перед работниками. По данным Росстата, на конец октября 2025 года сумма долгов по зарплате достигла 2,2 млрд рублей, что почти на 11% больше, чем месяцем ранее, и в три раза превышает показатель 2024 года.

Наиболее проблемными отраслями остаются строительство, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. Эксперты объясняют это длинными производственными циклами, из-за которых компании сами сталкиваются с задержками платежей от заказчиков, что приводит к кассовым разрывам.

Парадоксально, но рост жалоб происходит на фоне усиления конкуренции за кадры на рынке труда. Сотрудники стали активнее использовать официальные каналы защиты своих прав, чтобы принудить работодателей соблюдать законные сроки выплат.

Ранее экономисты спрогнозировали, что рост реальных зарплат в России в 2026 году почти остановится.

Комментарии 7


Гость

08:50:57 03-12-2025

А что такое? Что случилось? Вроде же все у нас замечательно?

  


Гость

09:21:47 03-12-2025

Гость (08:50:57 03-12-2025) А что такое? Что случилось? Вроде же все у нас замечательно?... Так это из-за рекордного роста всё, где-то просто бухгалтерия не успевает пересчитывать .

  


Мусик

10:04:20 03-12-2025

Гость (09:21:47 03-12-2025) Так это из-за рекордного роста всё, где-то просто бухгалтери... ага, сумма в карточку не входит.

  


Гость

10:24:53 03-12-2025

Мусик (10:04:20 03-12-2025) ага, сумма в карточку не входит....
Ага, так что карточка уже не входит в кошелёк.

  


Гость

11:43:00 03-12-2025

У нас почти у всех сейчас стала высокая закредитовонность и упала покупательская активность, а еще рост цен на все в том числе и ЖКХ. Выручки в Компаниях падают, расходы растут ну и вывод - денег на выплату ЗП уже не хватает в полной мере. А собственники бизнеса, не готовы что-то свое продать, чтобы рассчитаться с долгами, действуют по-старинке, тупо не платят или задерживают.

  


Гость

14:58:19 03-12-2025

Гость (11:43:00 03-12-2025) У нас почти у всех сейчас стала высокая закредитовонность и ... Так это, тут на днях резвился в комментариях чел, который писал буквально - подняли цены на ЖКХ? Плюнуть и растереть, мы тоже поднимем цены на продукцию и останемся-де при своих) На возражения о том, что при поднятии цен буквально на все люди тупо покупают меньше, ибо денег у них больше не становится и даже на те, что есть, можно купить гораздно меньше, отвечал, что все фигня. Надо просто пойти и заработать.

  


Гость

14:30:20 03-12-2025

Взять к примеру реабилитационный центр -бюджетная организация , задержек нет, но есть не выплата в полном объеме и ни прокуратура, ни трудовая инспекция не видят нарушений

  

