Россияне могут взыскать до 50 тыс. рублей с начальства за сорванную психику
Ключевым фактором становится несоблюдение работодателем установленного режима работы и отдыха
25 сентября 2025, 22:30, ИА Амител
Работники в России могут рассчитывать на компенсацию до 50 тысяч рублей, если докажут, что условия труда и действия работодателя нанесли ущерб их психическому здоровью. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин в комментарии изданию "Абзац".
По его словам, прямой нормы, предусматривающей выплаты за диагнозы "депрессия" или "выгорание", в законодательстве нет. Однако такие случаи могут рассматриваться через статью 237 Трудового кодекса и статьи 151, 1100, 1101 Гражданского кодекса.
«Компенсация за моральный вред назначается судами, если подтверждено нарушение трудовых прав. В частности, это возможно при незаконных переработках, вызвавших ухудшение психического состояния. Для рассмотрения дела необходимы медицинские документы и доказательства нарушений», – отметил юрист.
Максимальная сумма компенсации, исходя из судебной практики, может достигать 50 тысяч рублей. Законодательство также устанавливает различные режимы труда: нормальную продолжительность рабочей недели в 40 часов, неполное время для студентов-заочников и матерей с детьми до полутора лет, сокращенное для подростков и инвалидов I и II групп. Кроме того, предусмотрены ненормированный, гибкий и сменный режимы в зависимости от профессиональных обязанностей.
а начальнику кто за моральный вред выплачивать будет? Наемный работник может в любой момент написать заявление и уволиться, может заниматься личными делами в рабочее время, может мечтать, может не реагировать на замечания и т.д. А начальнику, если он ИП, и это единственное средство существования для него и его семьи куда деваться? Он сам ведет бухгалтерию, чтобы сэкономить на зарплате бухгалтера и часто юриста, чтобы были деньги на зарплату наемным сотрудникам, которые могут сломать дорогую технику, растащить всю канцелярку перед 1 сентября, и еще много чего они могут, а брать с них в возмещение даже доказанного судом материального ущерба, кроме кредитов нечего.