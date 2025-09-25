Россияне могут взыскать до 50 тыс. рублей с начальства за сорванную психику

Ключевым фактором становится несоблюдение работодателем установленного режима работы и отдыха

25 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Уставшие люди на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Работники в России могут рассчитывать на компенсацию до 50 тысяч рублей, если докажут, что условия труда и действия работодателя нанесли ущерб их психическому здоровью. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин в комментарии изданию "Абзац".

По его словам, прямой нормы, предусматривающей выплаты за диагнозы "депрессия" или "выгорание", в законодательстве нет. Однако такие случаи могут рассматриваться через статью 237 Трудового кодекса и статьи 151, 1100, 1101 Гражданского кодекса.

«Компенсация за моральный вред назначается судами, если подтверждено нарушение трудовых прав. В частности, это возможно при незаконных переработках, вызвавших ухудшение психического состояния. Для рассмотрения дела необходимы медицинские документы и доказательства нарушений», – отметил юрист.

Максимальная сумма компенсации, исходя из судебной практики, может достигать 50 тысяч рублей. Законодательство также устанавливает различные режимы труда: нормальную продолжительность рабочей недели в 40 часов, неполное время для студентов-заочников и матерей с детьми до полутора лет, сокращенное для подростков и инвалидов I и II групп. Кроме того, предусмотрены ненормированный, гибкий и сменный режимы в зависимости от профессиональных обязанностей.