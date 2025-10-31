НОВОСТИОбщество

Россияне начали массово скупать конину в преддверии года Огненной Лошади

Многие верят, что блюда из этого мяса "задобрят" символ года

31 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Мясо конины / Фото: Telegram-канал Baza
В преддверии 2026 года, который пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, россияне начали активно скупать конину для новогоднего стола. Как отмечают аналитики, многие верят, что блюда из этого мяса "задобрят" символ года и принесут благополучие, пишет Baza.

Данные системы "Честный знак" подтверждают резкий рост производства тушенки из конины: с 39 тонн в марте до 276 тонн в октябре 2025 года. Фермерские хозяйства сообщают о повышенном спросе не только на тушенку, но и на вяленое мясо, свежую конину и традиционный деликатес – казы.

Особенностью текущего спроса стало то, что покупатели часто замораживают свежее мясо, чтобы использовать его непосредственно перед новогодними праздниками. Тренд активно обсуждается в социальных сетях, где пользователи делятся рецептами и суевериями, связанными с символом наступающего года.

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

09:43:15 31-10-2025

В год дракона драконину будут скупать?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:44 31-10-2025

Гость (09:43:15 31-10-2025) В год дракона драконину будут скупать?...
Крокодилятину

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:44:51 31-10-2025

Как можно сожрать символ года?

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:06 31-10-2025

Чотт я не помню ажиотажа по мясу дракона в 24-м. Про крысу и обезьяну - не помню уже. А вот драконятину кое-как продали.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей Писарев

09:45:54 31-10-2025

Не логично жрать символ года. Грешно даже! Кушать нужно овёс. Тогда лошадь подарит вам много мяса.)))

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимопроходил

10:15:44 31-10-2025

Сергей Писарев (09:45:54 31-10-2025) Не логично жрать символ года. Грешно даже! Кушать нужно овёс... ну или того что из овса съеденного получится

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:30 31-10-2025

мимопроходил (10:15:44 31-10-2025) ну или того что из овса съеденного получится...
Конский навоз тоже ценная штука )

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:11 31-10-2025

Походу, у кого то конина плохо продается😄

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:14:13 31-10-2025

Какая дурь

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:53 31-10-2025

А мне лошадь друг и еда

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:35 31-10-2025

Православным разрешено вкушать мясо только тех животных, у которых копыта раздвоены. Лошадиное мясо нельзя.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

14:50:46 31-10-2025

Гость (12:44:35 31-10-2025) Православным разрешено вкушать мясо только тех животных, у к... вкушаем то, что есть). Но много раз слышала, что мясо того, в честь кого назван год, на стол ставить нельзя. Это условности, конечно). А насочинять - православным, неправославным - можно много ереси.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:36:27 31-10-2025

конина переваривается организмом человека в 5 раз медленнее, чем свинина. Представляю, сколько в следующем 2027 году будет инсультов у любителей есть лошадей.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:02 31-10-2025

а что, все буддисты что-ли?? это же по учению Будды годы названы в честь пришедших к нему животных. Почему католический Хэллоуин нельзя, а массовый буддизм прям поощряется?! и как можно съесть лошадь, если ты не кочевник 14 века?! идиоты

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:38:47 31-10-2025

Гость (16:04:02 31-10-2025) а что, все буддисты что-ли?? это же по учению Будды годы на... при чём тут Будда? Он был вегетарианцем, последователи его тоже вегетарианцы.

  -2 Нравится
Ответить
