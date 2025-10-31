Россияне начали массово скупать конину в преддверии года Огненной Лошади
Многие верят, что блюда из этого мяса "задобрят" символ года
31 октября 2025, 09:30, ИА Амител
В преддверии 2026 года, который пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, россияне начали активно скупать конину для новогоднего стола. Как отмечают аналитики, многие верят, что блюда из этого мяса "задобрят" символ года и принесут благополучие, пишет Baza.
Данные системы "Честный знак" подтверждают резкий рост производства тушенки из конины: с 39 тонн в марте до 276 тонн в октябре 2025 года. Фермерские хозяйства сообщают о повышенном спросе не только на тушенку, но и на вяленое мясо, свежую конину и традиционный деликатес – казы.
Особенностью текущего спроса стало то, что покупатели часто замораживают свежее мясо, чтобы использовать его непосредственно перед новогодними праздниками. Тренд активно обсуждается в социальных сетях, где пользователи делятся рецептами и суевериями, связанными с символом наступающего года.
Ранее сообщалось, что главный российский салат сельдь под шубой подорожал на 14% за год.
В год дракона драконину будут скупать?
10:24:44 31-10-2025
Крокодилятину
09:44:51 31-10-2025
Как можно сожрать символ года?
09:45:06 31-10-2025
Чотт я не помню ажиотажа по мясу дракона в 24-м. Про крысу и обезьяну - не помню уже. А вот драконятину кое-как продали.
09:45:54 31-10-2025
Не логично жрать символ года. Грешно даже! Кушать нужно овёс. Тогда лошадь подарит вам много мяса.)))
10:15:44 31-10-2025
10:24:30 31-10-2025
Конский навоз тоже ценная штука )
10:09:11 31-10-2025
Походу, у кого то конина плохо продается😄
10:14:13 31-10-2025
Какая дурь
10:24:53 31-10-2025
А мне лошадь друг и еда
12:44:35 31-10-2025
Православным разрешено вкушать мясо только тех животных, у которых копыта раздвоены. Лошадиное мясо нельзя.
14:50:46 31-10-2025
15:36:27 31-10-2025
конина переваривается организмом человека в 5 раз медленнее, чем свинина. Представляю, сколько в следующем 2027 году будет инсультов у любителей есть лошадей.
16:04:02 31-10-2025
а что, все буддисты что-ли?? это же по учению Будды годы названы в честь пришедших к нему животных. Почему католический Хэллоуин нельзя, а массовый буддизм прям поощряется?! и как можно съесть лошадь, если ты не кочевник 14 века?! идиоты
16:38:47 31-10-2025
Гость (16:04:02 31-10-2025) а что, все буддисты что-ли?? это же по учению Будды годы на... при чём тут Будда? Он был вегетарианцем, последователи его тоже вегетарианцы.