Россияне начали массово скупать конину в преддверии года Огненной Лошади

31 октября 2025, 09:30, ИА Амител

Мясо конины / Фото: Telegram-канал Baza

В преддверии 2026 года, который пройдет под знаком Красной Огненной Лошади, россияне начали активно скупать конину для новогоднего стола. Как отмечают аналитики, многие верят, что блюда из этого мяса "задобрят" символ года и принесут благополучие, пишет Baza.

Данные системы "Честный знак" подтверждают резкий рост производства тушенки из конины: с 39 тонн в марте до 276 тонн в октябре 2025 года. Фермерские хозяйства сообщают о повышенном спросе не только на тушенку, но и на вяленое мясо, свежую конину и традиционный деликатес – казы.

Особенностью текущего спроса стало то, что покупатели часто замораживают свежее мясо, чтобы использовать его непосредственно перед новогодними праздниками. Тренд активно обсуждается в социальных сетях, где пользователи делятся рецептами и суевериями, связанными с символом наступающего года.

