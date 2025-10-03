Цены на сахар взлетят на 20% в России к Новому году из-за слабого урожая свеклы

Значительная часть посевов пострадала в 2025 году

03 октября 2025, 11:30, ИА Амител

Сахар в коробке / Фото: amic.ru

Цены на сахар в России могут вырасти почти на 20% к Новому году. По прогнозам аграриев, стоимость килограмма поднимется с 68 до 81 рубля. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

Причина связана с неурожаем сахарной свеклы. Весной значительная часть посевов пострадала от заморозков, а летом к этому добавилась засуха. В результате средняя урожайность снизилась до 252 центнеров с гектара, что заметно меньше прошлогодних показателей.

Эксперты отмечают, что снижение объемов производства приведет к росту оптовых цен, который неизбежно отразится и на рознице. Таким образом, к праздничному сезону сахар может стать одной из наиболее подорожавших позиций в продуктовой корзине россиян.