Цены на сахар взлетят на 20% в России к Новому году из-за слабого урожая свеклы
Значительная часть посевов пострадала в 2025 году
03 октября 2025, 11:30, ИА Амител
Цены на сахар в России могут вырасти почти на 20% к Новому году. По прогнозам аграриев, стоимость килограмма поднимется с 68 до 81 рубля. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".
Причина связана с неурожаем сахарной свеклы. Весной значительная часть посевов пострадала от заморозков, а летом к этому добавилась засуха. В результате средняя урожайность снизилась до 252 центнеров с гектара, что заметно меньше прошлогодних показателей.
Эксперты отмечают, что снижение объемов производства приведет к росту оптовых цен, который неизбежно отразится и на рознице. Таким образом, к праздничному сезону сахар может стать одной из наиболее подорожавших позиций в продуктовой корзине россиян.
11:31:53 03-10-2025
опять вранье от кооператоров
11:37:55 03-10-2025
Сплошное вранье... Вранье везде и во всем... Вранье вранье вранье... Основа российской демократии...
11:38:37 03-10-2025
Что хороший урожай, что плохой. Все равно подымут цены.
ФАС для чего у нас? Вот в чем вопрос.(((((
12:06:48 03-10-2025
Гость (11:38:37 03-10-2025) Что хороший урожай, что плохой. Все равно подымут цены.Ф... Зарплату получать)
11:41:20 03-10-2025
Эту страну слили в сортир и те кто это сделал должны сидеть на эл. стуле либо применена высшая мера наказания.
11:45:23 03-10-2025
Если мне не изменяет память посевы свеклы в крае сократились из-за того, что ее отказались закупать производители сахара. В прошлом году же об этом писали на амике
12:31:45 03-10-2025
Гость (11:45:23 03-10-2025) Если мне не изменяет память посевы свеклы в крае сократились... Именно так, да
11:45:35 03-10-2025
опубкуйте список того, что не подорожает. так проще будет
14:15:06 03-10-2025
Гость (11:45:35 03-10-2025) опубкуйте список того, что не подорожает. так проще будет... Заработная плата не подорожает. 100%
11:53:50 03-10-2025
Дома чемодан этого сахара. Хотели варить всякие варенья летом, а потом передумали.
14:15:44 03-10-2025
Гость (11:53:50 03-10-2025) Дома чемодан этого сахара. Хотели варить всякие варенья лето... Не трать! Копи!
11:54:31 03-10-2025
Углеводы,а это сахар, хлеб. лапша, вызывают воспаление суставов и не только. Еще вызывают ожирение.
13:57:39 03-10-2025
Гость (11:54:31 03-10-2025) Углеводы,а это сахар, хлеб. лапша, вызывают воспаление суста...
Так и питайся только петрушкой, кто тебе запрещает, а я без хлеба и сахара не комфортно себя в обед чувствую.
15:52:50 03-10-2025
Гость (11:54:31 03-10-2025) Углеводы,а это сахар, хлеб. лапша, вызывают воспаление суста... Так и картофель - это вода и углеводы. Шо, от него тоже толстеют?
11:59:20 03-10-2025
Цены на сахар взлетают в августе, в другое время сахар может только подешеветь.
12:00:51 03-10-2025
Из чего же мне гнать? Хотя... Всё равно и дешевле и лучше "лицензионной ЕГАИСавской"
12:18:21 03-10-2025
"По словам Оглоблиной, переработку урожая ведут 66 сахарных заводов, которые уже произвели 2 млн тонн сахара, что на 110 тыс. тонн больше уровня прошлого года." С дружественного сайта.
13:54:06 03-10-2025
И уже никогда не опустятся, даже если свеклу девать некуда будет, в урожайный год.
21:00:28 03-10-2025
Российская газета от 02.10.2025г.:Минсельхоз опроверг сообщения о подорожании сахара.....Минсельхоз заявил, что урожай сах. свёклы на 14% выше, чем в 2024г.Похоже , производители сахара в согласии с торговцами решили нагреть свои жадные лапы в очередной раз за счет простого народа.