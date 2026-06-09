Россияне смогут блокировать международные звонки

Снять блокировку можно будет при личной явке в уполномоченную организацию

09 июня 2026, 20:36, ИА Амител

Человек сидит в телефоне / Фото: amic.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предоставляющий россиянам право самостоятельно устанавливать запрет на входящие международные звонки, сообщает РИА Новости.

Документ был внесен в Госдуму правительством РФ в декабре 2025 года. Он входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками.

Согласно законопроекту, абонент может установить запрет через личный кабинет или при личном обращении. Снять его можно будет только при личной явке в уполномоченную организацию.

Закон также обязывает операторов связи при наличии технической возможности предупреждать о звонке из-за границы. Если на номере установлен запрет, оператор должен прекратить пропуск таких вызовов.

Для государственных органов, Центробанка и кредитных организаций сделано исключение — они могут осуществлять массовые обзвоны граждан без их согласия для предотвращения мошенничества или в рамках исполнения закона. В других случаях необходимо получать согласие абонента.