Россияне смогут посещать Иорданию без виз с 13 декабря
Безвизовый режим распространяется исключительно на поездки с туристическими и иными некоммерческими целями
12 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
С 13 декабря 2025 года между Россией и Иорданией начнет действовать соглашение о взаимной отмене виз для краткосрочных поездок. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.
Документ был подписан в Москве 20 августа 2025 года. В соответствии с соглашением граждане России смогут въезжать в Иорданию без визы на срок до 30 дней при каждом посещении. При этом суммарное время пребывания не должно превышать 90 дней в течение одного календарного года.
Безвизовый режим распространяется исключительно на поездки с туристическими и иными некоммерческими целями. Он не дает права на обучение, трудоустройство или постоянное проживание в стране.
Граждане Иордании, в свою очередь, получат аналогичные условия для краткосрочных поездок в Россию.
08:23:08 13-12-2025
И ведь найдутся блаженные, кто поедет!
11:50:59 13-12-2025
Гость (08:23:08 13-12-2025) И ведь найдутся блаженные, кто поедет! ...
Из Египта туда можно съездить на экскурсию, чтобы увидеть скальный храм в Петре