НОВОСТИОбщество

Россияне смогут посещать Иорданию без виз с 13 декабря

Безвизовый режим распространяется исключительно на поездки с туристическими и иными некоммерческими целями

12 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Чемодан в аэропорту / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Чемодан в аэропорту / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

С 13 декабря 2025 года между Россией и Иорданией начнет действовать соглашение о взаимной отмене виз для краткосрочных поездок. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Документ был подписан в Москве 20 августа 2025 года. В соответствии с соглашением граждане России смогут въезжать в Иорданию без визы на срок до 30 дней при каждом посещении. При этом суммарное время пребывания не должно превышать 90 дней в течение одного календарного года.

Безвизовый режим распространяется исключительно на поездки с туристическими и иными некоммерческими целями. Он не дает права на обучение, трудоустройство или постоянное проживание в стране.

Граждане Иордании, в свою очередь, получат аналогичные условия для краткосрочных поездок в Россию.

Ранее в Иордании брак молодой женщины продлился меньше месяца. Причиной развода послужила страсть супруга к супергерою Бэтмену, о которой стало известно уже после свадьбы.

Россиянка и китаец / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Востоковед оценил риски наплыва китайских женихов в Россию после введения "безвиза"

Эксперт считает, что китайские женихи вполне могут ринуться в Россию, но счастья нашим женщинами они не принесут
НОВОСТИОбщество

Туризм Россия

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

08:23:08 13-12-2025

И ведь найдутся блаженные, кто поедет!

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:50:59 13-12-2025

Гость (08:23:08 13-12-2025) И ведь найдутся блаженные, кто поедет! ...
Из Египта туда можно съездить на экскурсию, чтобы увидеть скальный храм в Петре

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров