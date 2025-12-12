Россияне смогут посещать Иорданию без виз с 13 декабря

Безвизовый режим распространяется исключительно на поездки с туристическими и иными некоммерческими целями

12 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Чемодан в аэропорту / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

С 13 декабря 2025 года между Россией и Иорданией начнет действовать соглашение о взаимной отмене виз для краткосрочных поездок. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Документ был подписан в Москве 20 августа 2025 года. В соответствии с соглашением граждане России смогут въезжать в Иорданию без визы на срок до 30 дней при каждом посещении. При этом суммарное время пребывания не должно превышать 90 дней в течение одного календарного года.

Безвизовый режим распространяется исключительно на поездки с туристическими и иными некоммерческими целями. Он не дает права на обучение, трудоустройство или постоянное проживание в стране.

Граждане Иордании, в свою очередь, получат аналогичные условия для краткосрочных поездок в Россию.

Ранее в Иордании брак молодой женщины продлился меньше месяца. Причиной развода послужила страсть супруга к супергерою Бэтмену, о которой стало известно уже после свадьбы.