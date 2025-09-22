Востоковед оценил риски наплыва китайских женихов в Россию после введения "безвиза"
Эксперт считает, что китайские женихи вполне могут ринуться в Россию, но счастья нашим женщинами они не принесут
22 сентября 2025, 08:30, ИА Амител
Возможный наплыв китайских мужчин за российскими невестами после ответного безвизового режима со стороны РФ для граждан КНР не является большим преувеличением со стороны политиков, но счастья нашим соотечественницам это вряд ли принесет, заявил amic.ru руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, писатель и востоковед Кирилл Котков.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала опасение, что возможный "безвиз" для китайцев с российской стороны приведет к нам большое количество женихов из Поднебесной в поисках пары. Она отметила, что в Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Как известно, 15 сентября начал действовать безвизовый режим между РФ и КНР – граждане нашей страны получат возможность находиться в КНР до 30 суток по обычному загранпаспорту. Теперь Пекин, похоже, ожидает аналогичного шага со стороны Москвы.Как отметил Кирилл Котков, тревога Светланы Журовой вовсе не напрасна.
«В Китае якобы действительно имеет место гендерный дисбаланс, но уверенно говорить об этом трудно в силу отсутствия точных данных. Однако за период реализации политики "одна семья – один ребенок" там, по некоторым сведениям, мужчин больше, чем женщин, на 30 миллионов. И 30 миллионам мужчин говорят: "В своей стране вы невест не найдете – ищите счастья за границей"».
По мнению собеседника, такой подход может считаться чем-то вроде поощрения этнической экспансии в соседние страны:
«Мол, ассимилируйте соседние народы, деваться некуда. Впрочем, стоит заметить, что среди китайских мужчин наши девушки находятся в неформальном списке не на первом месте, лидируют невесты из Юго-Восточной Азии: Вьетнама, Лаоса, Таиланда, Мьянмы».
Кроме того, собеседник отметил дороговизну свадеб в Китае:
«Там семья жениха платит выкуп за невесту. Раньше дорогие свадьбы были только у обеспеченных китайцев. Кроме того, выкуп за невесту в деревне сильно отличался от выкупа за невесту в городе. Когда люди стали более богатыми, а жить стало лучше и веселей, соответственно, стали расти и требования у невест. Девушки не стесняются сказать: я окончила престижный университет и стою, условно говоря, 500 тысяч юаней – где-то 70 тысяч долларов».
В целом Кирилл Котков скептически оценивает возможности россиянок обрести счастье с китайским мужчиной.
«Все-таки мы и китайцы – представители очень разных культур. Мой опыт жизни в Китае позволяет сделать такой вывод. У меня есть знакомые дамы, выходившие замуж за мужчин из этой страны, и все такие браки закончились разводом. У одних, извините, принято мыться, а у других не принято. У одних принято снимать обувь и уличную одежду, приходя домой, у других не принято, здесь я говорю о китайцах – они ходят дома в том же, в чем и на улице. И таких вроде бы мелочей – множество, но из них состоит жизнь», – подытожил глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге.
09:08:59 22-09-2025
Щас ценник, на телятину, не первой свежести скоканёт
11:35:41 22-09-2025
Гость (09:08:59 22-09-2025) Щас ценник, на телятину, не первой свежести скоканёт ... на баранину все падает и падает
09:16:39 22-09-2025
Это наилучший подарок властям нашим дамам!
09:27:28 22-09-2025
У китайцев кстати размер примерно как у африканцев, иногда даже больше, поэтому бабы на них и западают. Причём чем крупнее баба - тем легче ей жить с китайцем.
09:31:37 22-09-2025
8 (09:27:28 22-09-2025) У китайцев кстати размер примерно как у африканцев, иногда д... ИИ: Среднестатистический размер эрегированного полового члена у китайцев составляет примерно 10,89 см.
09:49:53 22-09-2025
Musik (09:31:37 22-09-2025) ИИ: Среднестатистический размер эрегированного полового член... деньги мужчины продолжение длины его члена...
09:56:15 22-09-2025
Гость (09:49:53 22-09-2025) деньги мужчины продолжение длины его члена...... вы опытный
10:01:13 22-09-2025
Высокий уровень благосостояние китайцев позволят им иметь красивых русских баб.
12:08:38 22-09-2025
Вряд ли они сюда за невестами попрутся-по разным оценкам у них 35-50 миллионов гомосеков
17:20:07 22-09-2025
Да кому нужны эти гладколицые додики в очёчках с 10 см,больше за китаянок бойтесь они молятся на двухметровых русичей
21:38:19 22-09-2025
а (17:20:07 22-09-2025) Да кому нужны эти гладколицые додики в очёчках с 10 см,больш... китаянки предпочитают брак со своей нацией
12:28:33 23-09-2025
Гость (21:38:19 22-09-2025) китаянки предпочитают брак со своей нацией... Они любят европейские торпеды
10:50:31 23-09-2025
а (17:20:07 22-09-2025) Да кому нужны эти гладколицые додики в очёчках с 10 см,больш... что то давненько не видел 2х метровых русичей((( в основном 1,7м, лысый уже в 30, с помятой и пропитой рожей, без зубов и, как минимум, на 8-9 месяце беременности, диван проминает. А вот барышни наши, год от года хорошеют. Молодые девчонки так вообще невероятный генофонд. Так что интерес иностранцев к нашим женщинам вполне объясним, всегда есть, был и будет
12:28:08 23-09-2025
Гость (10:50:31 23-09-2025) что то давненько не видел 2х метровых русичей((( в основном ... Что-то давненько не видел я невероятный генофонд девчонок в товарных количествах. В основном полторашки с кривыми ножками и капотом жира на пузе,со жженой дешманской косметикой рожей,с обколотыми губами,с электронкой в зубах и наколками на руках,готовить нихачу,рожать нимагу-нихачу,с инстаграммом и лабковским головного мозга,в очередях в бочке и кб локтями толкают скуфов. Пробег такой что клейма ставить негде. Если на такое китайские сладенькие позарятся тогда помянем
13:06:10 23-09-2025
товарищ си (12:28:08 23-09-2025) Что-то давненько не видел я невероятный генофонд девчонок в ... если по "бочкам" и "кб" только ходить, то да генофонда там не увидеть, а пробег для меня только плюс, значит опытная, закомплексованное бревно мне не интересно, как и женщина-мама, которая будет сопли подтирать и кроме борщей с ней поговорить не о чем
13:22:44 23-09-2025
Гость (13:06:10 23-09-2025) если по "бочкам" и "кб" только ходить, то да генофонда там н... кстати, очень много стало косолапых.
без разницы расфуфыренных или нет.
так что про генофонд - фточку.
23:15:39 23-09-2025
Гость (13:06:10 23-09-2025) если по "бочкам" и "кб" только ходить, то да генофонда там н... Бочка для быдла. КБ для прогрессивного "небыдла" с винишком
23:22:28 23-09-2025
Гость (13:06:10 23-09-2025) если по "бочкам" и "кб" только ходить, то да генофонда там н... Так воот кто весь вышедший в тираж неликвид после десятка васянов собирает с хламидиями в нагрузку
10:46:39 24-09-2025
Мазай (23:22:28 23-09-2025) Так воот кто весь вышедший в тираж неликвид после десятка ва... Соболезную вам, что еще могу сказать. Вот у вас вкус конечно - страшные, косолапые, с хламидиями...Где вы их находите? Хотя не говорите, не интересно
10:53:09 24-09-2025
Мазай (23:22:28 23-09-2025) Так воот кто весь вышедший в тираж неликвид после десятка ва... P.S. менять имена бессмысленно, если писать коменты с одного IP))) у вас идентификационный кружочек не меняется)))
12:31:09 23-09-2025
Гость (10:50:31 23-09-2025) что то давненько не видел 2х метровых русичей((( в основном ... Интерес иностранцев только в доступности наташ. И только. Для бытья житья они никому не нужны особо
22:41:04 26-09-2025
Гость (10:50:31 23-09-2025) что то давненько не видел 2х метровых русичей((( в основном ... Во-первых дружок, у тебя какие-то куколдские наклонности) Во вторых ты китайцев не видел. У нас порода есть, а у них нет. Выглядят как дети, скорее даже младенцы с неформировавшимся плоским черепом и телосложением. Такое только на бабах хорошо смотрится, а наша европеоидная внешность - на мужчинах. Поэтому взаимный интерес китаянок к русичам всегда был, есть и будет)
22:35:56 26-09-2025
Всё что ты написал буквально противоположно действительности. А вот среди азиаток да, именно сочные неровно дышат к русичам :)