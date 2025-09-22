Востоковед оценил риски наплыва китайских женихов в Россию после введения "безвиза"

Эксперт считает, что китайские женихи вполне могут ринуться в Россию, но счастья нашим женщинами они не принесут

22 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Россиянка и китаец / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Возможный наплыв китайских мужчин за российскими невестами после ответного безвизового режима со стороны РФ для граждан КНР не является большим преувеличением со стороны политиков, но счастья нашим соотечественницам это вряд ли принесет, заявил amic.ru руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, писатель и востоковед Кирилл Котков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала опасение, что возможный "безвиз" для китайцев с российской стороны приведет к нам большое количество женихов из Поднебесной в поисках пары. Она отметила, что в Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Как известно, 15 сентября начал действовать безвизовый режим между РФ и КНР – граждане нашей страны получат возможность находиться в КНР до 30 суток по обычному загранпаспорту. Теперь Пекин, похоже, ожидает аналогичного шага со стороны Москвы.Как отметил Кирилл Котков, тревога Светланы Журовой вовсе не напрасна.

«В Китае якобы действительно имеет место гендерный дисбаланс, но уверенно говорить об этом трудно в силу отсутствия точных данных. Однако за период реализации политики "одна семья – один ребенок" там, по некоторым сведениям, мужчин больше, чем женщин, на 30 миллионов. И 30 миллионам мужчин говорят: "В своей стране вы невест не найдете – ищите счастья за границей"».

По мнению собеседника, такой подход может считаться чем-то вроде поощрения этнической экспансии в соседние страны:

«Мол, ассимилируйте соседние народы, деваться некуда. Впрочем, стоит заметить, что среди китайских мужчин наши девушки находятся в неформальном списке не на первом месте, лидируют невесты из Юго-Восточной Азии: Вьетнама, Лаоса, Таиланда, Мьянмы».

Кроме того, собеседник отметил дороговизну свадеб в Китае:

«Там семья жениха платит выкуп за невесту. Раньше дорогие свадьбы были только у обеспеченных китайцев. Кроме того, выкуп за невесту в деревне сильно отличался от выкупа за невесту в городе. Когда люди стали более богатыми, а жить стало лучше и веселей, соответственно, стали расти и требования у невест. Девушки не стесняются сказать: я окончила престижный университет и стою, условно говоря, 500 тысяч юаней – где-то 70 тысяч долларов».

В целом Кирилл Котков скептически оценивает возможности россиянок обрести счастье с китайским мужчиной.