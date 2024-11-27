Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты через "Госуслуги"
Банки также будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков
27 ноября 2024, 07:31, ИА Амител
Правительство России в рамках нового законопроекта по борьбе с кибермошенничеством предлагает людям дать возможность самозапрета на оформление кредитов через "Госуслуги" или банковские приложения, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Снять такой запрет можно будет только при личном визите в банк или МФЦ.
Кроме того, кредитные организации обяжут проводить более тщательную проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории и банковских счетов. Хотят в том числе запретить перечислять микрозаймы на счета третьих лиц. Если у заемщика изменятся учетные данные или произойдет утечка персональных данных, будет введена временная "заморозка" на выдачу займов онлайн.
07:40:03 27-11-2024
Почему это не сделано уже давно? Это простая процедура. Ютюб например блокирнули моментально а тут резину тянут. Кому то выгодно.
07:59:30 27-11-2024
Коля (07:40:03 27-11-2024) Почему это не сделано уже давно? Это простая процедура. Ютюб...
Ютуб работает. Если сейчас кредиты можно мошенническим образом оформить, то и любые самозапреты можно будет обойти. С причиной нужно бороться, а не следствием
08:27:24 27-11-2024
Гость (07:59:30 27-11-2024) Ютуб работает. Если сейчас кредиты можно мошенническим о... подобный самозапрет есть на сделки с недвигой уже с десяток лет, наверное. много случаев его обхода знаете?
09:05:31 27-11-2024
Элен без ребят (08:27:24 27-11-2024) подобный самозапрет есть на сделки с недвигой уже с десяток ...
С недвижимостью очень много мошеннических действий происходит. Можете пошуршать в судебной практике и обнаружить для себя новое. Многих знаете кому самозапрет помог? Особенно из тех, кем занимались мошенники?
12:49:02 27-11-2024
Гость (09:05:31 27-11-2024) С недвижимостью очень много мошеннических действий проис... Знаю, не многих, но знаю. Он не у многих просто оформлен этот запрет. Запрет на действие без личного присутствия продавца реально помог людям.
12:58:35 27-11-2024
Гость (12:49:02 27-11-2024) Знаю, не многих, но знаю. Он не у многих просто оформлен это...
Назовите факты. Я точно знаю, что проблем нет у тех, кто ввёл самозапрет и у тех, кто его не вводил. Просто и теми, и другими мошенники не интересовались. Если заинтересуются то и те, и другие в одинаковой степени поимеют проблемы.
14:59:14 27-11-2024
Гость (12:58:35 27-11-2024) Назовите факты. Я точно знаю, что проблем нет у тех, кто... Приведи факты обмана тех кто имел самозапрет. Или сольешься как обычно ?
12:47:29 27-11-2024
Гость (07:59:30 27-11-2024) Ютуб работает. Если сейчас кредиты можно мошенническим о... Ютуб не работает, только через VPN, не свистите. Даже у мобильных операторов (Мегафон) раньше как-то крутился, сейчас виснет часто наглухо, бесконечная загрузка.
12:54:46 27-11-2024
Гость (12:47:29 27-11-2024) Ютуб не работает, только через VPN, не свистите. Даже у моби...
Не обманывайте. С VPN работает обычно, без VPN тоже работает только грузится дольше
12:58:15 27-11-2024
Гость (12:54:46 27-11-2024) Не обманывайте. С VPN работает обычно, без VPN тоже рабо... Мне то на рассказывай, я трассировку пакетов вижу и вижу где они блочатся. Без VPN это нельзя назвать работой
13:13:56 27-11-2024
Гость (12:58:15 27-11-2024) Мне то на рассказывай, я трассировку пакетов вижу и вижу где...
Значит вам нужно проверить зрение, раз у вас блочется
14:57:47 27-11-2024
Гость (13:13:56 27-11-2024) Значит вам нужно проверить зрение, раз у вас блочется... Вам бы русский язык выучить для начала, а потом уж пытаться умничать :-)
13:22:48 27-11-2024
Гость (12:58:15 27-11-2024) Мне то на рассказывай, я трассировку пакетов вижу и вижу где...
Мошенники не будут вам представляться своими настоящими именами. И сделку с вашей недвижимостью оформят от вашего имени, сняв любые запреты. Ведь у мошенников - это вы и будете снимать запрет и проводить сделку, даже не подозревая об этом.
09:13:16 27-11-2024
Чтобы установить самозапрет на такого рода действия, надо понять пьяную безумную логику разработчиков...
13:57:15 27-11-2024
Гость (09:13:16 27-11-2024) Чтобы установить самозапрет на такого рода действия, надо по... это чтобы в банке не покупать страховку от воровства так сделали. Банк предлагает платить 30 тысяч в месяц и если тебя обворуют то банк вернет тебе деньги тогда
18:21:14 02-12-2024
Самозапрет вновь отложили!!! Новая дата теперь - с 1 сентября 2025 г через Госуслуги!!!