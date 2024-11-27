Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты через "Госуслуги"

Банки также будут обязаны проводить более тщательную проверку заемщиков

27 ноября 2024, 07:31, ИА Амител

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Правительство России в рамках нового законопроекта по борьбе с кибермошенничеством предлагает людям дать возможность самозапрета на оформление кредитов через "Госуслуги" или банковские приложения, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Снять такой запрет можно будет только при личном визите в банк или МФЦ.

Кроме того, кредитные организации обяжут проводить более тщательную проверку заемщиков, включая анализ кредитной истории и банковских счетов. Хотят в том числе запретить перечислять микрозаймы на счета третьих лиц. Если у заемщика изменятся учетные данные или произойдет утечка персональных данных, будет введена временная "заморозка" на выдачу займов онлайн.