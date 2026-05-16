Россияне все чаще выбирают совместные домашние дела вместо свиданий

Большинство пар считают, что совместные походы в магазин и приготовление еды сближают не хуже свиданий в ресторане

16 мая 2026, 11:30, ИА Амител

Свидание, пара /Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Исследование Группы "Родина", с результатами которого ознакомилась "Газета.ру", показало, что большинство пар (58%) уверены: совместные бытовые дела могут сближать не хуже классических свиданий. Почти половина респондентов (41%) выбирают совместный поход за продуктами и приготовление ужина дома, а не романтический вечер при свечах в ресторане.

У зумеров и миллениалов набирает популярность новый тренд в отношениях — "хореманс". Он меняет привычный взгляд на свидания, делая романтичными повседневные заботы.

Почему быт становится романтикой

Семейный психолог Анастасия Котельникова объясняет этот сдвиг несколькими факторами. В условиях финансовой нестабильности классические свидания становятся не по карману — у людей меньше свободного времени, денег и ресурсов.

«Мужчины все больше осознают неравенство в распределении бытовой нагрузки между полами. Многие стараются чаще участвовать в домашних делах и понимают, насколько это тяжело, особенно если делать все в одиночку», — отмечает психолог.

Кроме того, на взгляды девушек стал меньше влиять миф о романтической любви. Теперь они ожидают от партнера не столько букетов и красивых свиданий, сколько регулярного и надежного вклада в повседневную жизнь.

«Человек, который делит нагрузку со второй половиной, воспринимается как более безопасный и перспективный. При этом женщины давно уже переосмыслили гендерные роли и отказываются признавать нормой свою перегруженность бытом», — комментирует Котельникова.

Чем полезен "хореманс"

Снижение бытовой нагрузки на женщину за счет перераспределения обязанностей увеличивает ее удовлетворенность отношениями. Мужчина в таком раскладе воспринимается как равноправный, самостоятельный и ответственный.

Кроме того, тренд может быть продолжением моды на аналоговую жизнь, возникшей в ответ на цифровую перегрузку.

Приложения для знакомств и соцсети задают нереалистичные стандарты с отредактированными фото и описаниями, сгенерированными ИИ. Свидания, тщательно спланированные как "идеальный вечер", завышают ожидания и уровень стресса. Вместо этого пары выбирают кофе с собой, поход за продуктами, совместное приготовление ужина и прогулки по городу.

Мнение экспертов

Совладелец и сооснователь Группы "Родина" Антон Винер отмечает, что сегодняшние молодые люди более прагматичны.

«Если уж вступают в отношения, хотят сразу понимать, подходят ли они друг другу по ключевым параметрам», — говорит он.

Перед тем как решиться делить с кем-то квартиру, людям важно "порепетировать" будущую совместную жизнь в игровой форме, превратив необходимость решать повседневные проблемы и обустраивать быт в увлекательный квест с романтическим флером.