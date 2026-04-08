В России предложили платить 100 тысяч рублей за первое свидание
Но есть нюанс: свидание должно закончиться браком, а деньги выдадут только после рождения ребенка
08 апреля 2026, 10:57, ИА Амител
Общественный деятель Екатерина Шульгина предложила ввести премию за свидание для молодых пар. Тем, кто сходил на встречу и в течение года зарегистрировал брак, может полагаться выплата от 100 тысяч рублей.
Инициатива вдохновлена аналогичным механизмом в Южной Корее, где такая мера помогла стимулировать создание семей, пишет "Абзац".
«Я считаю, что нужна такая мера. Все, что способствует улучшению демографической ситуации, объединению людей в пары и семьи, где будут рождаться дети, надо поддерживать. И, конечно, нужно изучать опыт зарубежных коллег и адаптировать его под нашу реальность. Если пара сходила на свидание и, допустим, в течение года поженилась, то выплату нужно производить после регистрации брака. В зависимости от региона можно устанавливать размер — от 100 тысяч и выше», — пояснила Шульгина.
По ее предложению, средства будут перечисляться на счет одного из супругов, а снять их можно будет только после рождения ребенка. Ранее сообщалось, кто из жителей страны может позволить себе больше всего свиданий.
11:08:26 08-04-2026
в России, я смотрю, деньги совсем девать некуда
11:27:13 08-04-2026
а ты наши деньги не считай, тебя мама не учила, что это дурной тон нищего - так высматривать у кого сколько
12:31:54 08-04-2026
Так отвечал ФНС министр здравоохранения Красноярсеого края, откуда у него имущества на 1 млрд рублей.

Не прокатило...
Так отвечал ФНС министр здравоохранения Красноярсеого края, откуда у него имущества на 1 млрд рублей.
Не прокатило...
15:09:01 08-04-2026
ФНС министр здравоохранения это как?
11:26:33 08-04-2026
я помню после войны везде и всюдцу Сталин приказал строить танцплощадки и организовывать оркестры духовые и танцы, чтобы восстановить население. И у него получилось.
11:50:14 08-04-2026
ещё сухой закон дал рост рождаемости.
12:32:26 08-04-2026
И смертей от суррогата
И смертей от суррогата
12:21:48 08-04-2026
да, у нас не хватает общественных площадок, особенно для людей старшего возраста
17:20:21 08-04-2026
Ещё и алименты отменил
12:26:45 08-04-2026
Где и как регистрировать это первое свидание?
12:36:13 08-04-2026
Гость (12:26:45 08-04-2026) Где и как регистрировать это первое свидание?...
В Госуслугах конечно. Отправляешь второму участнику приглашение, а он/она подписывает ЭЦП, что согласны на условия. Там же будет далее предложено перечень утвержденных мест для свиданий. Чек и фото-доказательства необходимо будет занести в МФЦ в течение 30 календарных дней.
12:40:50 08-04-2026
В национальном мессенджере Max
В национальном мессенджере Max
12:43:29 08-04-2026
Не забываем - многожёнство не приветствуется!
12:49:11 08-04-2026
через мах сделают что бы все туда ломанулись
12:50:37 08-04-2026
Снимай все свидания, где-нибудь повезёт!
12:37:51 08-04-2026
"Инициатива вдохновлена аналогичным механизмом в Южной Корее"
Чувствую, что корейская молодежь неплохая нагрела государство на фиктивных браках
12:58:25 08-04-2026
Ужас какой - то. Слово ЛЮБОВЬ вообще существует в браках....Отношение, должны старится на доверии, а не на деньгах. До жили до того, что поговорить между собой не смогут..
14:17:18 08-04-2026
Ну что, же после такой хорошей новости, поеду на три первых свидания! В обед, вечером и ночью.
16:48:45 08-04-2026
"В зависимости от региона можно устанавливать размер — от 100 тысяч и выше, — пояснила Шульгина." Да, 100 тыр холопам из регионов и лям небожителям Москвы.