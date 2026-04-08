В России предложили платить 100 тысяч рублей за первое свидание

Но есть нюанс: свидание должно закончиться браком, а деньги выдадут только после рождения ребенка

08 апреля 2026, 10:57, ИА Амител

Свидание / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Общественный деятель Екатерина Шульгина предложила ввести премию за свидание для молодых пар. Тем, кто сходил на встречу и в течение года зарегистрировал брак, может полагаться выплата от 100 тысяч рублей.

Инициатива вдохновлена аналогичным механизмом в Южной Корее, где такая мера помогла стимулировать создание семей, пишет "Абзац".

«Я считаю, что нужна такая мера. Все, что способствует улучшению демографической ситуации, объединению людей в пары и семьи, где будут рождаться дети, надо поддерживать. И, конечно, нужно изучать опыт зарубежных коллег и адаптировать его под нашу реальность. Если пара сходила на свидание и, допустим, в течение года поженилась, то выплату нужно производить после регистрации брака. В зависимости от региона можно устанавливать размер — от 100 тысяч и выше», — пояснила Шульгина.

По ее предложению, средства будут перечисляться на счет одного из супругов, а снять их можно будет только после рождения ребенка.