НОВОСТИПроисшествия

Россиянин на высоте 10 км пытался открыть дверь в самолете, чтобы выйти пораньше

Мужчина устал после девяти часов полета

11 сентября 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пассажир пытался открыть дверь в самолете, летевшем из Таиланда в Москву, сообщает Telegram-канал SHOT.

Турист возвращался из отпуска рейсом "Аэрофлота". Перед вылетом из Бангкока он употребил наркотики.

"После девяти часов полета мужчина устал сидеть в тесном кресле и захотел выйти пораньше", – говорится в сообщении.

На высоте 10 километров мужчина подошел к выходу и попытался открыть дверь.

Бортпроводники хотели остановить туриста, но не получилось. Тогда к нему применили спецсредства и привязали к креслу. В аэропорту Шереметьево его передали полицейским.

Фото: пресс-служба МВД РФ

Появилось видео с дебоширом на рейсе Москва – Барнаул, пытавшимся пробиться к пилотам

Во время полёта он покинул место и начал провоцировать конфликты с другими пассажирами
НОВОСТИПроисшествия
Происшествия забавные истории самолёт

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров