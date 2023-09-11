Россиянин на высоте 10 км пытался открыть дверь в самолете, чтобы выйти пораньше
Мужчина устал после девяти часов полета
11 сентября 2023, 16:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пассажир пытался открыть дверь в самолете, летевшем из Таиланда в Москву, сообщает Telegram-канал SHOT.
Турист возвращался из отпуска рейсом "Аэрофлота". Перед вылетом из Бангкока он употребил наркотики.
"После девяти часов полета мужчина устал сидеть в тесном кресле и захотел выйти пораньше", – говорится в сообщении.
На высоте 10 километров мужчина подошел к выходу и попытался открыть дверь.
Бортпроводники хотели остановить туриста, но не получилось. Тогда к нему применили спецсредства и привязали к креслу. В аэропорту Шереметьево его передали полицейским.
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