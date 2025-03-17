Россиянка Мирра Андреева обыграла лучшую теннисистку мира в финале турнира в США

За последние 40 лет она стала третьей спортсменкой, победившей первую и вторую ракетки мира на одном турнире до своего 18-летия

17 марта 2025, 09:30, ИА Амител

Мирра Андреева / Фото: Mark J. Terrill / ТАСС

17-летняя россиянка Мирра Андреева в финале турнира в Индиан-Уэллсе победила лучшую теннисистку мира – белоруску Арину Соболенко. Об этом сообщает РБК.

Первая ракетка России обыграла Соболенко в финале турнира престижной категории WTA-1000. Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Это второй "тысячник", выигранный Андреевой за месяц, – 22 февраля она победила на турнире в Дубае, став самой молодой чемпионкой соревнований этой серии. Теперь на счету россиянки три трофея WTA за карьеру.

За последние 40 лет Мирра Андреева стала третьим игроком, который победил первую и вторую ракетки мира на одном турнире до достижения 18-летия – после Штеффи Граф в 1987 году и Серены Уильямс в 1999-м. Также она стала самой молодой теннисисткой после Марии Шараповой, обыгравшей первого номера рейтинга в финале.

Эта победа позволила спортсменке подняться на шестую строчку в мировом рейтинге.

Напомним, на Олимпийских играх 2024 года Мирра Андреева и Диана Шнайдер получили серебряную медаль в женском парном разряде. Она стала первой для России в рамках Игр в Париже.