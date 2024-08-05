Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли серебро Олимпиады в парах
Для них это стало первым выступлением на ОИ
05 августа 2024, 07:50, ИА Амител
Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева получили серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года, которая стала первой для России в рамках Игр в Париже. Как сообщает "Чемпионат.com", в финале они уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.
Как сообщает Sports, Андреева и Шнайдер впервые участвовали в Играх. Андреева после матча заявила, что они верили в свою возможность взять золото, однако гордятся и серебром.
Напомним, что в Олимпийских играх участие принимают 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они выступают под нейтральным флагом, а также не принимают участие в командных соревнованиях.
08:35:37 05-08-2024
Под каким флагом ?
09:08:53 05-08-2024
Рад за "российских теннисисток", жалко, что Россия в олимпиаде не участвует, поэтому серебро получается смыто в унитаз.
10:25:20 05-08-2024
ыть (09:08:53 05-08-2024) Рад за "российских теннисисток", жалко, что Россия в олимпиа...
Дядя,вы дурак?Серебро у них в руках.
10:54:36 05-08-2024
Гость (10:25:20 05-08-2024) Дядя,вы дурак?Серебро у них в руках.... Тётя, проснись, ты сама знаешь, что сделала (но цензура). Серебро в чьих руках? Российский спортсменов, которых официально нет на олимпиаде? Официально какая страна получила медали? Никакая. Не Россия. Завтра они сменят гражданство и даже уже не скажешь, что это российские спортсмены. Чьи медали? Чисто их. Участвуют представителя разных государств. А это не представители. Они не представляют никого. Эти медали - вроде есть, а вроде нет. Медали - смыли в унитаз.
10:41:04 05-08-2024
ыть (09:08:53 05-08-2024) Рад за "российских теннисисток", жалко, что Россия в олимпиа... Хорошо, что наша команда не участвует в этом мракобесии.
09:19:36 05-08-2024
"Предатели без флага" внезапно превратились в "российских теннисисток"? Переобувание в прыжке засчитано.
09:50:46 05-08-2024
Какие же конченные комментаторы.
МОЛОДЦЫ ДЕВЧОНКИ!!
10:29:30 05-08-2024
Гость (09:50:46 05-08-2024) Какие же конченные комментаторы. МОЛОДЦЫ ДЕВЧОНКИ!!... То есть те, кто еще вчера поливал этих же "девчонок" грязью, а сегодня пишет гордые статьи про победу России - не конченные, все ок?) А уж ежели завтра их в Кремль позовут, все дружно будут писать о том, какие они патриотки. Впрочем, быть сторонником нынешней власти и иметь свои собственные взгляды невозможно, остается только колебаться вместе с линией партии.
11:01:29 05-08-2024
Гость (10:29:30 05-08-2024) То есть те, кто еще вчера поливал этих же "девчонок" грязью... Свои мысли другим не приписывайте. Сами придумали - сами всех обгадили, оригинально.
11:26:12 05-08-2024
ыть (11:01:29 05-08-2024) Свои мысли другим не приписывайте. Сами придумали - сами все... То пишут проплаченные дурни из соседней страны. Не обращайте внимания.
11:45:00 05-08-2024
ыть (11:01:29 05-08-2024) Свои мысли другим не приписывайте. Сами придумали - сами все... А, то есть еще и память как у рыбки, отлично. Не, конечно же, никаких статеек по поводу предателей не было, и комментариев о том, что кто поехал, тот предатель и фу таким быть, тоже не было. Все радовались за спортсменов, выступающих не под российским флагом. Надо же, какая удобная забывчивость.
14:06:46 05-08-2024
Гость (11:45:00 05-08-2024) А, то есть еще и память как у рыбки, отлично. Не, конечно же... Вы из соседней страны пишите или местный либероид?Они часто про все, всё и вся )
16:51:45 05-08-2024
Гость (14:06:46 05-08-2024) Вы из соседней страны пишите или местный либероид?Они часто... Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на спортивно‑деловой премии «Чемпион» в рамках спортивных игр Петербургского международного экономического форума рассказал о своем отношении к спортсменам, - Не понимаю тех, кто готовы выступать без флага и гимна. Это как от матери отказаться. Они не наши, они предатели — те, кто поехал без флага и гимна. Они готовы поехать ради денег и ради славы. Разве это правильно? — передает слова Кремлева корреспондент «Матч ТВ».
22:05:09 05-08-2024
Бартоломео (16:51:45 05-08-2024) Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев на с... Где Кремлев, где Бартоломео,где обычные комментаторы...)
07:59:55 06-08-2024
Гость (22:05:09 05-08-2024) Где Кремлев, где Бартоломео,где обычные комментаторы...) ... Бартоломео в Барнеаполе, Умар Кремлев - В 2010 году сменил фамилию на Кремлёв. Имел судимости за вымогательство (2004) и нанесение побоев (2007). В 2016 году при поддержке руководства Федеральной службы охраны РФ, в частности Алексея Рубежного, стал генеральным секретарем, а затем президентом Федерации бокса России.Организует международные турниры, не признанные МОК. В 2023 году вошел в состав официальной российской делегации во время визита президента РФ в Китай . А "обычные комментаторы" и нормальные различаются. Первые не умеют в логику и построение причинно следственных связей. Хе-хе