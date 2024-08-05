Российские теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли серебро Олимпиады в парах

Для них это стало первым выступлением на ОИ

05 августа 2024, 07:50, ИА Амител

Диана Шнайдер и Мирра Андреева / Фото: кадр из трансляции

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева получили серебряную медаль Олимпийских игр 2024 года, которая стала первой для России в рамках Игр в Париже. Как сообщает "Чемпионат.com", в финале они уступили итальянкам Ясмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Как сообщает Sports, Андреева и Шнайдер впервые участвовали в Играх. Андреева после матча заявила, что они верили в свою возможность взять золото, однако гордятся и серебром.

Напомним, что в Олимпийских играх участие принимают 15 спортсменов из России. Допущенным россиянам запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они выступают под нейтральным флагом, а также не принимают участие в командных соревнованиях.