Россиянка отправилась в колонию за одобрение атак БПЛА

Женщина написала в социальных сетях, что рада атакам беспилотников на один из регионов России

05 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Омске суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в оправдании терроризма. Согласно информации ТАСС, предоставленной пресс-службой областной прокуратуры, за одобрительный комментарий в социальных сетях относительно атаки дронов на российский регион ей назначено наказание в виде трех лет колонии.

Приговором также предусмотрено лишение права администрировать интернет-ресурсы, такие как сайты, форумы, группы и чаты, в течение трех лет. Мобильное устройство, использованное для публикации комментария, было конфисковано в пользу государства. Установлено, что в апреле 2024 года женщина разместила позитивный отзыв под видеозаписью атаки БПЛА на территорию РФ.

Осужденная полностью признала свою вину. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ России.