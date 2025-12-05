НОВОСТИПроисшествия

Россиянка отправилась в колонию за одобрение атак БПЛА

Женщина написала в социальных сетях, что рада атакам беспилотников на один из регионов России

05 декабря 2025, 17:05, ИА Амител

Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Суд / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Омске суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в оправдании терроризма. Согласно информации ТАСС, предоставленной пресс-службой областной прокуратуры, за одобрительный комментарий в социальных сетях относительно атаки дронов на российский регион ей назначено наказание в виде трех лет колонии.

Приговором также предусмотрено лишение права администрировать интернет-ресурсы, такие как сайты, форумы, группы и чаты, в течение трех лет. Мобильное устройство, использованное для публикации комментария, было конфисковано в пользу государства. Установлено, что в апреле 2024 года женщина разместила позитивный отзыв под видеозаписью атаки БПЛА на территорию РФ.

Осужденная полностью признала свою вину. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ России.

суд Беспилотники Терроризм

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

17:58:33 05-12-2025

Ещё бы "минусовальщиков" привлекли, которые минусуют под всеми положительными постами про СВО и где отрицательно про страну 404.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

08:58:50 06-12-2025

Гость (17:58:33 05-12-2025) Ещё бы "минусовальщиков" привлекли, которые минусуют под все... "С кем останешься, начальник? Ты останешься со смытьём..." (С)
😁
А по факту: вам не приходило в голову, что ваши "военно-потреотические" посты очень сильно напоминают записки из дурдома? Отсюда и минусят.

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:56:09 06-12-2025

Кхм... (08:58:50 06-12-2025) "С кем останешься, начальник? Ты останешься со смытьём..." (... Минусят от бессильной злобы местные бандеровцы, к коим и вас видимо можно отнести. Это такая у вас форма борьбы с Россией - минусами. На большее-то не способны...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

12:48:15 06-12-2025

Саму под обстрел оставить жить, вот и посмотрели бы, что она будет потом писать, когда обделается.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров