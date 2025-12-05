Россиянка отправилась в колонию за одобрение атак БПЛА
Женщина написала в социальных сетях, что рада атакам беспилотников на один из регионов России
05 декабря 2025, 17:05, ИА Амител
В Омске суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в оправдании терроризма. Согласно информации ТАСС, предоставленной пресс-службой областной прокуратуры, за одобрительный комментарий в социальных сетях относительно атаки дронов на российский регион ей назначено наказание в виде трех лет колонии.
Приговором также предусмотрено лишение права администрировать интернет-ресурсы, такие как сайты, форумы, группы и чаты, в течение трех лет. Мобильное устройство, использованное для публикации комментария, было конфисковано в пользу государства. Установлено, что в апреле 2024 года женщина разместила позитивный отзыв под видеозаписью атаки БПЛА на территорию РФ.
Осужденная полностью признала свою вину. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных региональным управлением ФСБ России.
17:58:33 05-12-2025
Ещё бы "минусовальщиков" привлекли, которые минусуют под всеми положительными постами про СВО и где отрицательно про страну 404.
08:58:50 06-12-2025
Гость (17:58:33 05-12-2025) Ещё бы "минусовальщиков" привлекли, которые минусуют под все... "С кем останешься, начальник? Ты останешься со смытьём..." (С)
😁
А по факту: вам не приходило в голову, что ваши "военно-потреотические" посты очень сильно напоминают записки из дурдома? Отсюда и минусят.
15:56:09 06-12-2025
Кхм... (08:58:50 06-12-2025) "С кем останешься, начальник? Ты останешься со смытьём..." (... Минусят от бессильной злобы местные бандеровцы, к коим и вас видимо можно отнести. Это такая у вас форма борьбы с Россией - минусами. На большее-то не способны...
12:48:15 06-12-2025
Саму под обстрел оставить жить, вот и посмотрели бы, что она будет потом писать, когда обделается.