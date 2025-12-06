Россиянка отсудила миллион рублей у водителя, который сбил ее на пешеходном переходе

Виновник ДТП не признал вину

06 декабря 2025, 16:25, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Новосибирске завершилось судебное разбирательство по делу о наезде на пенсионерку. Инцидент произошел в 2023 году. Около полудня 72-летняя Вера Подружина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, возвращаясь домой с покупками.

«Я дошла до середины зебры, когда почувствовала сильный удар, после чего потеряла сознание. Очнулась уже в больнице, где врачи сообщили, что я провела два дня в коме и чудом осталась жива. Позже выяснилось, что меня сбил черный Hyundai Terracan, в результате чего я получила многочисленные переломы», – сообщила Вера Подружина корреспонденту "КП-Новосибирск".

Согласно информации ГИБДД, за рулем внедорожника находился 61-летний мужчина. После наезда на пешеходном переходе он заявил, что причиной аварии стал отказ тормозной системы.

Пострадавшей потребовалось четыре хирургических вмешательства для установки металлических конструкций в ключицу, голеностоп и нижнюю челюсть. После более чем месяца, проведенного в больнице, Веру Борисовну выписали с инвалидностью.

Водитель свою вину не признал. Он утверждал, что тормозной шланг лопнул, и представил соответствующую справку в рамках уголовного дела. Четыре месяца потребовалось потерпевшей, чтобы добиться назначения автотехнической экспертизы, что стало возможным благодаря обращению в прокуратуру.

В ходе расследования Вера Подружина подала иск о возмещении ущерба здоровью и морального вреда. В июне 2025 года Калининский районный суд удовлетворил иск 73-летней потерпевшей, присудив ей компенсацию в размере более миллиона рублей. Хотя водитель попытался оспорить решение, Новосибирский областной суд оставил его в силе.

«В суде водитель утверждал, что я сама врезалась в его машину. Проведенная в рамках гражданского дела экспертиза однозначно установила нарушение ПДД со стороны водителя. Он ни разу не принес извинений и не выплатил никаких средств».

Ситуация с уголовным делом, по словам потерпевшей, складывается сложнее. После смены следователя и передачи дела в другое подразделение ощутимых результатов пока нет.