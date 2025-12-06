Россиянка отсудила миллион рублей у водителя, который сбил ее на пешеходном переходе
Виновник ДТП не признал вину
06 декабря 2025, 16:25, ИА Амител
В Новосибирске завершилось судебное разбирательство по делу о наезде на пенсионерку. Инцидент произошел в 2023 году. Около полудня 72-летняя Вера Подружина пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, возвращаясь домой с покупками.
«Я дошла до середины зебры, когда почувствовала сильный удар, после чего потеряла сознание. Очнулась уже в больнице, где врачи сообщили, что я провела два дня в коме и чудом осталась жива. Позже выяснилось, что меня сбил черный Hyundai Terracan, в результате чего я получила многочисленные переломы», – сообщила Вера Подружина корреспонденту "КП-Новосибирск".
Согласно информации ГИБДД, за рулем внедорожника находился 61-летний мужчина. После наезда на пешеходном переходе он заявил, что причиной аварии стал отказ тормозной системы.
Пострадавшей потребовалось четыре хирургических вмешательства для установки металлических конструкций в ключицу, голеностоп и нижнюю челюсть. После более чем месяца, проведенного в больнице, Веру Борисовну выписали с инвалидностью.
Водитель свою вину не признал. Он утверждал, что тормозной шланг лопнул, и представил соответствующую справку в рамках уголовного дела. Четыре месяца потребовалось потерпевшей, чтобы добиться назначения автотехнической экспертизы, что стало возможным благодаря обращению в прокуратуру.
В ходе расследования Вера Подружина подала иск о возмещении ущерба здоровью и морального вреда. В июне 2025 года Калининский районный суд удовлетворил иск 73-летней потерпевшей, присудив ей компенсацию в размере более миллиона рублей. Хотя водитель попытался оспорить решение, Новосибирский областной суд оставил его в силе.
«В суде водитель утверждал, что я сама врезалась в его машину. Проведенная в рамках гражданского дела экспертиза однозначно установила нарушение ПДД со стороны водителя. Он ни разу не принес извинений и не выплатил никаких средств».
Ситуация с уголовным делом, по словам потерпевшей, складывается сложнее. После смены следователя и передачи дела в другое подразделение ощутимых результатов пока нет.
«За последние годы я перенесла еще две восстановительные операции и прошла несколько курсов реабилитации. К счастью, кости срослись, и металлические конструкции были удалены, но последствия травмы сохраняются, и мне приходится пользоваться тростью. Вместе с Дмитрием Поскотиным мы надеемся добиться справедливого наказания!» – заявила Вера Подружина.
21:21:32 06-12-2025
Наглядный пример для подражания. Сколько людей пострадали в России не только в ДТП, но и при других нарушениях со стороны наркоманов, пьяниц, преступников..., но очень редко они сами через суд требуют возместить им принесённый ущерб, в том числе и моральный. Возможно, если ситуация измениться, это будет одним из мощных рычагов для того, что бы заставить дебилов перед совершением очередного непотребства подумать о последствиях. Данная практика очень широко распространена в США, где является чуть ли не единственным способом для того, что бы капиталисты совсем "не потеряли берега", например, ситуация с КОВИДом.
11:18:44 07-12-2025
При чем здесь шланг, водитель целиком и полностью отвечает за техническое состояние личного автомобиля....
20:09:21 07-12-2025
молодец. больше таких дел и процессов
09:45:48 08-12-2025
Пусть с ОСАГи деньги получает, а не с водителя.
Осаго для того и придумано чтобы пострадавшие с него компнсировались.