Суд назначил условный срок мужчине за смерть пассажира "плюшки" на Колыванском озере

Суд установил, что водитель гидроцикла нарушил требования безопасности, поэтому "водная таблетка" врезалась в пирс

27 ноября 2025, 14:42, ИА Амител

Колыванское озеро в Алтайском крае / Фото: 2GIS

В Змеиногорске осужден мужчина, который катал на "водной таблетке" туристов по Колыванскому озеру. Из-за его неосторожности погиб пассажир. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Трагедия произошла в июне 2024 года. Мужчина двигался на гидроцикле, а у него на буксире была надувная "таблетка" с тремя пассажирами. Как установил суд, водитель управлял водным транспортом невнимательно и нарушил требования безопасности, поэтому его "ватрушка" с людьми врезалась в пирс. Один пассажир пострадал так сильно, что скончался через некоторое время в больнице. Его сестра ранее рассказывала amic.ru, что пострадавшего несколько раз переводили из одного медучреждения в другое, но так и не смогли спасти.

Водителю гидроцикла выдвинули обвинение по ч. 2 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«В судебном заседании К. признал вину в полном объеме. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года два месяца условно с испытательным сроком один год шесть месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением водным транспортом на срок один год шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении пресс-службы.

Также на Колыванском озере на днях погибли двое мужчин. Они выехали на лед на мотобуксировщике и провалились в полынью. Их тела нашли сами родственники. В произошедшем разбирается полиция.