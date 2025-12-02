Пенсионерка сдала квартиру, а затем без предупреждения вселилась обратно

Два месяца владелицы не было, а после она вошла в сданное жилье без предупреждения и легла спать

02 декабря 2025, 18:05, ИА Амител

Квартира / Фото: amic.ru

В Калининграде пожилая женщина, сдав свою квартиру в аренду, впоследствии решила изменить условия соглашения и внезапно вернулась в собственное жилище, сообщает Baza.

Риелтор из Калининграда Анжелика помогла пенсионерке сдать квартиру. Ничто не предвещало грядущих сложностей, тем более что владелица произвела исключительно благоприятное впечатление, а Анжелика даже организовала ремонт кухонной столешницы и погасила задолженность по воде за свой счет. Арендаторы были найдены быстро, и контракт заключили на два года.

Однако спустя всего два месяца собственница квартиры неожиданно вернулась. Пенсионерка открыла двери своим ключом и просто легла спать. Когда ее обнаружили, она заявила о намерении пожить вместе с арендаторами в течение четырех дней.

Все усилия по выселению женщины оказались безуспешными. Риелтору пришлось расторгнуть договор и вернуть залог арендаторам. Пенсионерка отказалась возмещать какие-либо средства. А квартиросъемщики, не желая продолжать сотрудничество, съехали.