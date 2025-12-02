Пенсионерка сдала квартиру, а затем без предупреждения вселилась обратно
Два месяца владелицы не было, а после она вошла в сданное жилье без предупреждения и легла спать
02 декабря 2025, 18:05, ИА Амител
В Калининграде пожилая женщина, сдав свою квартиру в аренду, впоследствии решила изменить условия соглашения и внезапно вернулась в собственное жилище, сообщает Baza.
Риелтор из Калининграда Анжелика помогла пенсионерке сдать квартиру. Ничто не предвещало грядущих сложностей, тем более что владелица произвела исключительно благоприятное впечатление, а Анжелика даже организовала ремонт кухонной столешницы и погасила задолженность по воде за свой счет. Арендаторы были найдены быстро, и контракт заключили на два года.
Однако спустя всего два месяца собственница квартиры неожиданно вернулась. Пенсионерка открыла двери своим ключом и просто легла спать. Когда ее обнаружили, она заявила о намерении пожить вместе с арендаторами в течение четырех дней.
Все усилия по выселению женщины оказались безуспешными. Риелтору пришлось расторгнуть договор и вернуть залог арендаторам. Пенсионерка отказалась возмещать какие-либо средства. А квартиросъемщики, не желая продолжать сотрудничество, съехали.
18:18:39 02-12-2025
Портал в Ад, открытый Долиной - расширяется !!!!
20:05:04 02-12-2025
Шинник (18:18:39 02-12-2025) Портал в Ад, открытый Долиной - расширяется !!!!... Да ладно! Пересмотрите фильм с Ириной Муравьевой "Карнавал". В 1982 году Ирина Муравьёва была признана лучшей актрисой года по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» за роль в фильме «Карнавал», который в том году побил все рекорды по количеству посмотревших его зрителей, став лидером советского кинопроката. 43 года прошло, а ситуация один в один.
23:54:21 02-12-2025
Гость (20:05:04 02-12-2025) Да ладно! Пересмотрите фильм с Ириной Муравьевой "Карнавал".... Какая ситуация один в один? Там квартиросъёмщики постоянно гульки устраивали шумные, соседи жаловались, хозяйка и расторгла договор. А кому это надо?
15:17:11 03-12-2025
Гость (23:54:21 02-12-2025) Какая ситуация один в один? Там квартиросъёмщики постоянно г... Даже без гулек, хозяин в любой момент мог зайти и сказать, что квартира нужна ему самому. Кто жил на съеме, то прекрасно знает. Редко кому удавалось все 5 лет учебы провести в одной квартире. Я таких случаев даже не знаю. Хотя это были приличные молодые семьи студентов, занятых учебой в серьезных университетах.
13:30:42 03-12-2025
Гость (20:05:04 02-12-2025) Да ладно! Пересмотрите фильм с Ириной Муравьевой "Карнавал"....
мало того, что гулянки устраивали, так еще и за квартиру папа не платил...
18:34:32 02-12-2025
супер Долина?
23:13:45 02-12-2025
Всегда такое было, но раньше эти случаи СМИ не интересовали.