Пенсионерка продала разваленную квартиру, дождалась ремонта и потребовала ее обратно
Покупатель потратил 2 млн рублей на восстановление жилья, а бывшая владелица, сославшись на мошенников, подала иск
02 декабря 2025, 15:00, ИА Амител
В Москве зафиксирован новый случай использования так называемой "схемы Долиной", когда продавец квартиры после сделки требует ее вернуть через суд, заявляя о давлении мошенников, пишет Shot. Героем истории стал Александр, купивший полтора года назад однокомнатную квартиру на Нагатинской набережной за 9 млн рублей.
На момент покупки жилье находилось в аварийном состоянии: в полу была дыра в подвал, стены требовали капитального ремонта. Покупатель специально несколько раз уточнял у пенсионерки, не действует ли та под принуждением, и получил отрицательный ответ. После сделки Александр вложил в ремонт более 2 млн рублей, полностью восстановив квартиру.
Однако после завершения работ бывшая владелица, вдохновленная, по мнению пострадавшего, историей Ларисы Долиной, подала иск об аннулировании сделки.
Она утверждает, что стала жертвой мошенников и не планировала продавать жилье. В качестве компенсации пенсионерка предложила возвращать стоимость квартиры частями – по 2-3 тысячи рублей в месяц со своей пенсии, что означает полный расчет примерно через 250 лет, без учета затрат на ремонт.
Ранее "бабка-скамерша" продала квартиру сразу двум покупателям.
15:10:05 02-12-2025
Эта москва рассадник всего зла
15:14:05 02-12-2025
вчера уже было, зачем повторять?
15:28:31 02-12-2025
Гость (15:14:05 02-12-2025) вчера уже было, зачем повторять?... чтобы бабка хайпа словила дважды.
15:20:15 02-12-2025
суд доказал факт присутствия мошенников? это же легко сделать
раз не доказал, то суд на стороне покупателя
15:45:21 02-12-2025
гость (15:20:15 02-12-2025) суд доказал факт присутствия мошенников? это же легко сделат... Это чисто ваше мнение,а у судьи он может быть сильно отличаться от оного
02:55:00 05-12-2025
гость (15:45:21 02-12-2025) Это чисто ваше мнение,а у судьи он может быть сильно отличат... А как доказать мошенничество?Отловить из вживую?Так они деньги взяли у бабки и испарились,как у Долиной деньги.