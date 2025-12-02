Пенсионерка продала разваленную квартиру, дождалась ремонта и потребовала ее обратно

Покупатель потратил 2 млн рублей на восстановление жилья, а бывшая владелица, сославшись на мошенников, подала иск

02 декабря 2025, 15:00, ИА Амител

Отремонтированная квартира покупателем / Фото: Shot

В Москве зафиксирован новый случай использования так называемой "схемы Долиной", когда продавец квартиры после сделки требует ее вернуть через суд, заявляя о давлении мошенников, пишет Shot. Героем истории стал Александр, купивший полтора года назад однокомнатную квартиру на Нагатинской набережной за 9 млн рублей.

На момент покупки жилье находилось в аварийном состоянии: в полу была дыра в подвал, стены требовали капитального ремонта. Покупатель специально несколько раз уточнял у пенсионерки, не действует ли та под принуждением, и получил отрицательный ответ. После сделки Александр вложил в ремонт более 2 млн рублей, полностью восстановив квартиру.

Однако после завершения работ бывшая владелица, вдохновленная, по мнению пострадавшего, историей Ларисы Долиной, подала иск об аннулировании сделки.

Она утверждает, что стала жертвой мошенников и не планировала продавать жилье. В качестве компенсации пенсионерка предложила возвращать стоимость квартиры частями – по 2-3 тысячи рублей в месяц со своей пенсии, что означает полный расчет примерно через 250 лет, без учета затрат на ремонт.

