Ее представители уже направляются в столицу Турции

30 мая 2025, 19:20, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Делегация РФ направляется в Стамбул, чтобы продолжить переговоры с представителями Украины утром 2 июня. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил на брифинге, сообщает ТАСС.

"Сегодня я вам хотел сообщить, что наша делегация, российская делегация переговорщиков отправляется в Стамбул, и будет готова с утра в понедельник к продолжению переговоров", – рассказал пресс-секретарь Владимира Путина.

При этом со стороны Киева пока не поступало официальных заявлений о готовности приехать на консультации.

Ранее состав российской делегации раскрыла представитель МИД РФ Мария Захарова. С ее слов, он останется прежним: 16 мая Россию представляла делегация во главе с Владимиром Мединским. В переговорах также участвовали замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

О втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, намеченном на 2 июня, сообщал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он анонсировал передачу Украине российского меморандума по преодолению первопричин кризиса.

Напомним, прошлый раунд переговоров состоялся 16 мая. Он завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу" и представлением своего видения возможного будущего прекращения огня. Обе стороны заявили, что удовлетворены итогами встречи.