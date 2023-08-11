Смартфоны на отечественной операционной системе начали тестировать в госорганах
Несколько десятков устройств поступило в Совет Федерации
11 августа 2023, 08:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российские госструктуры начали тестировать смартфоны, на которые установлена отечественная операционная система "Аврора". Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишут "Известия".
Отмечается, что первыми пользователями, скорее всего, станут сенаторы Совета Федерации, их помощники и сотрудники аппарата СФ. В госорган уже поступила первая партия смартфонов.
Эксперты положительно относятся к подобным тестам, но отмечают, что для "Авроры" потребуется специальное программное обеспечение, иначе использовать ее будет сложно.
09:00:55 11-08-2023
Так им и надо
09:10:44 11-08-2023
Надо еще им запретить пользоваться чем-то другим. Вообще. Пусть пример подают. Все отечественное, и никак иначе. А нет отечественного - пусть вообще ничем не пользуются.
09:16:14 11-08-2023
вот скорее всего эта Аврора очередная надстройка на Андройд, также как всякие Астралинукс и иже подобные "первыми пользователями, скорее всего, станут..." - это полный провал, там же одни пенсионеры, но если только эта "разработка" там и останется.
11:25:24 11-08-2023
Гость (09:16:14 11-08-2023) вот скорее всего эта Аврора очередная надстройка на Андройд,... Это не надстройка над Андроид, это форк Сейлфиша, который изначально был финской разработкой, но затем его купили наши. Вроде как Ростелеком его купил.
09:46:32 11-08-2023
Пускай для госорганов штампуют местную ОС. Для рядовых граждан эта инфа значения не имеет.