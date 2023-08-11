Смартфоны на отечественной операционной системе начали тестировать в госорганах

Несколько десятков устройств поступило в Совет Федерации

11 августа 2023, 08:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российские госструктуры начали тестировать смартфоны, на которые установлена отечественная операционная система "Аврора". Об этом, ссылаясь на собственные источники, пишут "Известия".

Отмечается, что первыми пользователями, скорее всего, станут сенаторы Совета Федерации, их помощники и сотрудники аппарата СФ. В госорган уже поступила первая партия смартфонов.

Эксперты положительно относятся к подобным тестам, но отмечают, что для "Авроры" потребуется специальное программное обеспечение, иначе использовать ее будет сложно.