Около трети россиян боятся, что их разговоры прослушивают
Это самый популярный страх у пользователей смартфонов в России
13 ноября 2023, 22:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Россияне рассказали о самых больших страхах, связанных со смартфонами. Об этом сообщает "Газета. ру" со ссылкой на данные опроса компании МТС.
36% респондентов уверены в том, что их разговоры прослушивают. Это самый частый страх среди пользователей смартфонов в России.
Еще один распространенный страх – превращение смартфона в "кирпич". Этого боятся 32% опрошенных.
17% стараются не разговаривать, находясь рядом со смартфоном, боясь, что их подслушивают, а 27% респондентов верят в то, что гаджеты обладают опасным излучением, из-за которого рядом с ними лучше не задерживаться надолго.
00:41:57 14-11-2023
Волков бояться в лесу не срать...
08:27:27 14-11-2023
Да пусть меня подслушивают.. от скуки сдохнут.
08:45:54 14-11-2023
Два слова: пакет Яровой
09:18:22 14-11-2023
Гость (08:45:54 14-11-2023) Два слова: пакет Яровой... А эти слова говорить вместе или в одном предложении? Например "Не забудь купить пакет чипсов выдвигаемся на Яровой"
09:21:30 14-11-2023
Опрос компании МТС? реально в это поверить? Да никому дела нет до этого. А МТС -какаша
12:29:31 14-11-2023
Можно подумать мы по телефону какие-то государственные тайны обсуждаем. А если кто подслушивает, о чём мы с подругами говорим, то так им и надо =)
13:23:55 14-11-2023
Как-то несколько ночей (2-3) просыпалась от сильного кашля. Возникла реклама несколько раз в день: "Сильный кашель не даёт уснуть?" и название какого-то препарата. Я не делала запрос... Уверена, что слушают. И??
13:24:30 14-11-2023
Так вот зачем батарейки в смартфонах сделали не съемными