Около трети россиян боятся, что их разговоры прослушивают

Это самый популярный страх у пользователей смартфонов в России

13 ноября 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Россияне рассказали о самых больших страхах, связанных со смартфонами. Об этом сообщает "Газета. ру" со ссылкой на данные опроса компании МТС.

36% респондентов уверены в том, что их разговоры прослушивают. Это самый частый страх среди пользователей смартфонов в России.

Еще один распространенный страх – превращение смартфона в "кирпич". Этого боятся 32% опрошенных.

17% стараются не разговаривать, находясь рядом со смартфоном, боясь, что их подслушивают, а 27% респондентов верят в то, что гаджеты обладают опасным излучением, из-за которого рядом с ними лучше не задерживаться надолго.