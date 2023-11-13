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Около трети россиян боятся, что их разговоры прослушивают

Это самый популярный страх у пользователей смартфонов в России

13 ноября 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Россияне рассказали о самых больших страхах, связанных со смартфонами. Об этом сообщает "Газета. ру" со ссылкой на данные опроса компании МТС.

36% респондентов уверены в том, что их разговоры прослушивают. Это самый частый страх среди пользователей смартфонов в России.

Еще один распространенный страх – превращение смартфона в "кирпич". Этого боятся 32% опрошенных.

17% стараются не разговаривать, находясь рядом со смартфоном, боясь, что их подслушивают, а 27% респондентов верят в то, что гаджеты обладают опасным излучением, из-за которого рядом с ними лучше не задерживаться надолго. 

опросы

Комментарии 8

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Гость

00:41:57 14-11-2023

Волков бояться в лесу не срать...

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Гость

08:27:27 14-11-2023

Да пусть меня подслушивают.. от скуки сдохнут.

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Гость

08:45:54 14-11-2023

Два слова: пакет Яровой

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Гость

09:18:22 14-11-2023

Гость (08:45:54 14-11-2023) Два слова: пакет Яровой... А эти слова говорить вместе или в одном предложении? Например "Не забудь купить пакет чипсов выдвигаемся на Яровой"

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Гость

09:21:30 14-11-2023

Опрос компании МТС? реально в это поверить? Да никому дела нет до этого. А МТС -какаша

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Гость

12:29:31 14-11-2023

Можно подумать мы по телефону какие-то государственные тайны обсуждаем. А если кто подслушивает, о чём мы с подругами говорим, то так им и надо =)

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Светлана

13:23:55 14-11-2023

Как-то несколько ночей (2-3) просыпалась от сильного кашля. Возникла реклама несколько раз в день: "Сильный кашель не даёт уснуть?" и название какого-то препарата. Я не делала запрос... Уверена, что слушают. И??

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Гость

13:24:30 14-11-2023

Так вот зачем батарейки в смартфонах сделали не съемными

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