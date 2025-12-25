Российские мобильные операторы предупредили о повышении тарифов на связь в 2026 году

Пользователи начали получать уведомления от операторов связи о предстоящем росте стоимости услуг

25 декабря 2025, 08:00, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Мобильные операторы и провайдеры домашнего интернета уведомили клиентов о планируемом повышении тарифов с 2026 года, связав это решение с ростом НДС и необходимостью инвестиций в обновление сетевой инфраструктуры. В Федеральной антимонопольной службе заявили о намерении проверить обоснованность таких изменений ценовой политики, пишет РБК.

Пользователи начали получать уведомления от операторов связи о предстоящем росте стоимости услуг. Так, 24 декабря Т2 РТК Холдинг, работающий под брендом Т2 и являющийся дочерней структурой "Ростелекома", проинформировал часть абонентов о повышении тарифа с 750 до 900 рублей. "ВымпелКом", предоставляющий услуги под брендом "Билайн", предупредил клиентов, что с 1 января безлимитный интернет станет платным – 4,5 рубля в сутки, а также изменится стоимость отдельных услуг и тарифов. В конце ноября виртуальный оператор Т-банка "Т Мобайл" сообщил абонентам о планируемом увеличении платы за мобильную связь с 375 до 709 рублей. Кроме того, "Ростелеком" уведомил пользователей домашнего интернета о повышении стоимости услуг с января на 60 рублей.

«Представитель "Ростелекома" подтвердил, что с начала года на ряде тарифов домашнего интернета будет изменена абонентская плата, при этом средний рост составит около 60 рублей. В "Т2 РТК Холдинге" уточнили, что корректировки затронут исключительно архивные тарифы, а условия подключения и перехода на актуальные предложения останутся неизменными как минимум до 2027 года. Размер повышения для архивных тарифов будет различаться в зависимости от конкретного плана», – отметили в издании.

В "ВымпелКоме" пояснили, что компания актуализирует ценовую политику с учетом общеэкономических и рыночных факторов, включая инвестиции в развитие сети, инфляцию и увеличение НДС до 22%.

«Изменение цен затрагивает лишь ту часть клиентов, кто пользуется архивными тарифами, подключиться к которым уже нельзя. Корректировка в основном составляет около 10%. Цены на текущие предложения, доступные для подключения, не меняются, несмотря на изменения налоговой ставки», – отметил представитель оператора.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили СМИ, что намерены провести проверку факта повышения цен на услуги связи. В случае выявления нарушений ведомство пообещало принять меры антимонопольного реагирования.

