На Алтае женщина украла у знакомой телефон, потому что у нее не было собственного

Злоумышленница тайно забрала себе гаджет, когда его хозяйка ушла в магазин

25 августа 2025, 09:45, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительница Первомайского района украла у своей знакомой мобильный телефон, потому что у нее не было собственного гаджета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, потерпевшая у себя дома распивала спиртное вместе с двумя знакомыми женщинами. С одной из них она отправилась в магазин. Когда хозяйка вернулась, то обнаружила, что ее сотовый телефон пропал. Сельчанка обратилась в полицию.

Подозреваемую задержали. Ею оказалась 55-летняя жительница поселка Лесного – знакомая заявительницы, которая осталась у нее дома одна. Женщина признала вину. Она рассказала, что решилась на кражу из-за отсутствия собственного телефона. Ранее ее привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

Сейчас сельчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Телефон вернули его законной владелице.