На Алтае женщина украла у знакомой телефон, потому что у нее не было собственного
Злоумышленница тайно забрала себе гаджет, когда его хозяйка ушла в магазин
25 августа 2025, 09:45, ИА Амител
Жительница Первомайского района украла у своей знакомой мобильный телефон, потому что у нее не было собственного гаджета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным правоохранителей, потерпевшая у себя дома распивала спиртное вместе с двумя знакомыми женщинами. С одной из них она отправилась в магазин. Когда хозяйка вернулась, то обнаружила, что ее сотовый телефон пропал. Сельчанка обратилась в полицию.
Подозреваемую задержали. Ею оказалась 55-летняя жительница поселка Лесного – знакомая заявительницы, которая осталась у нее дома одна. Женщина признала вину. Она рассказала, что решилась на кражу из-за отсутствия собственного телефона. Ранее ее привлекали к уголовной ответственности за неуплату алиментов.
Сейчас сельчанка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Телефон вернули его законной владелице.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации: "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», – отметили в ведомстве.
