Российские паралимпийцы будут участвовать в соревнованиях с гимном и флагом

Ранее их допускали до состязаний в индивидуальном нейтральном статусе

27 сентября 2025, 13:30, ИА Амител

Пловец / Фото: Marcus Ng / unsplash.com

Российских спортсменов допустили до участия в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Об этом сообщил Паралимпийский комитет РФ (ПКР).

Также паралимпийцы из России смогут состязаться под своим гимном и флагом в легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, следж-хоккее и пулевой стрельбе.

«Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. Это – легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба», – сказано в публикации.

26-27 сентября в Сеуле проходит Генассамблея Международного паралимпийского комитета. В ходе голосования организация выступила против полной приостановки членства ПКР и продления ограничений.

В сентябре 2023 года членство ПКР приостановили на два года. До Игр-2024 в Париже россиян допустили в индивидуальном нейтральном статусе. По результатам соревнований 86 спортсменов завоевали 64 медали.