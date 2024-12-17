Владимир Путин вручил алтайским паралимпийцам высшие госнаграды

Президент наградил спортсменов из Алтайского края орденом Почета и орденом Дружбы

17 декабря 2024, 08:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды победителям ХVII Паралимпийских летних игр 2024 года. В числе награжденных были спортсмены из Алтайского края – Роман Жданов и Александр Костин. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко со ссылкой на kremlin.ru.

Романа Жданова президент наградил орденом Почета, а Александра Костина – орденом Дружбы.

"Большая честь и гордость за них и за всю команду спортсменов из нашего края, которые показали выдающиеся результаты во время Игр летом и служат примером силы духа, выносливости, целеустремленности каждый день", – отметил губернатор Томенко.

Напомним, на ХVII Паралимпийских летних играх, которые проходили с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже, пловец Роман Жданов завоевал две золотые медали (150 м комплексное плавание и 50 м на спине) и одну серебряную (200 м вольным стилем). А легкоатлет Александр Костин взял золотую медаль в беге на 1,5 тыс. метров и серебряную медаль в беге на 5 тыс. метров (класс T13). Также он установил новый паралимпийский рекорд – 3 минуты 44,43 секунды.