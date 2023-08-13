Российский патрульный корабль открыл огонь для досмотра идущего на Украину сухогруза
Судно "Сукра Окан" шло под флагом Палау. Капитан не отреагировал на требование военных — они хотели проверить его на предмет наличия запрещенных грузов
13 августа 2023, 18:26, ИА Амител
Экипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море сухогруз. Об этом сообщает РИА Новости.
Судно "Сукра Окан" шло под флагом Палау. Капитан не отреагировал на требование российского корабля – они хотели проверить его на предмет наличия запрещенных грузов. Из-за этого российские моряки открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия для принудительной остановки сухогруза.
Для досмотра сухогруза с борта подняли вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. В результате радиопереговоров судно застопорило ход, а досмотровая группа высадилась. После окончания ее работы судно продолжило движение.
07:30:18 14-08-2023
После окончания ее работы судно продолжило движение --- по хорошему должно было продолжить без капитана, капитан мог бы присоединиться через полгода разбирательств. Тогда следующий капитан сразу остановится. Это же проверка, можете, не можете, боитесь, не боитесь
12:22:58 14-08-2023
А разве доступ в порты Украины открыт ? Зря, надо наглухо перекрывать, чтобы вообще ничего хохлысами и к ним в порты не могли возить морем.
20:05:47 14-08-2023
Но перед этим наверное по указанию Верховного было пропущено три судна с израильским во главе. И снова израильская провокация против России при непонятной реакции Путина хотя везде все диверсии дело рук их Мосад