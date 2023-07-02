Российский рок-фестиваль прервали из-за одного слова

Организаторы побоялись дискредитации армии

02 июля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Рок-фестиваль "Рокот над Ильменем" прервали из-за слова в одной из песен участников. Об этом сообщает РБК.

"Действительно, был такой инцидент. Строчка "В стране мечты никто не желает войны..." немного вырвана из контекста, и текст у них был действительно провокационный", – объяснили свои действия организаторы.

Представители фестиваля добавили, что остановили выступление из-за того, что музыканты могли попасть под статью о дискредитации армии. В контракте с ними подписывали пункт о том, что дискредитация ВС РФ со сцены недопустима.