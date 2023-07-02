НОВОСТИКультура

Российский рок-фестиваль прервали из-за одного слова

Организаторы побоялись дискредитации армии

02 июля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Рок-фестиваль "Рокот над Ильменем" прервали из-за слова в одной из песен участников. Об этом сообщает РБК.

"Действительно, был такой инцидент. Строчка "В стране мечты никто не желает войны..." немного вырвана из контекста, и текст у них был действительно провокационный", – объяснили свои действия организаторы.

Представители фестиваля добавили, что остановили выступление из-за того, что музыканты могли попасть под статью о дискредитации армии. В контракте с ними подписывали пункт о том, что дискредитация ВС РФ со сцены недопустима.

культура

Комментарии 25

Avatar Picture
Гость

15:50:41 02-07-2023

Ё-Маё!? зашугали уже народ, вместо того что делать его жизнь лучше и лучше... А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

17:19:14 02-07-2023

Оказывается, не делать войны, это "плохо"

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:25 02-07-2023

ничего не понимаю, что не так в этой строчке?

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Наталья

18:24:42 02-07-2023

Игра проще простого.когды ты родилась в ссср!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маргарита

00:23:44 03-07-2023

То есть мы все должны радоваться войне, желать её, получается? Да мы выросли на лозунгах "миру-мир", "нет войне", эти лозунги раньше на каждом заборе висели! А сейчас такие лозунги считаются дескридетацией армии??

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:53:25 03-07-2023

Маргарита (00:23:44 03-07-2023) То есть мы все должны радоваться войне, желать её, получае... так да

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

01:30:56 03-07-2023

А как быть с этим: "Спросите вы у тех солдат, Что под березами лежат, И вам ответят их сыны, Хотят ли русские войны"? Все запретить, все вычеркнуть, слово "война теперь неприлично?

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:02:05 03-07-2023

Никогда не слышал про эту группу. Теперь ознакомлюсь с творчеством обязательно.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Виктор

05:21:14 03-07-2023

Скоро само слово"музыкант" запретят

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

05:28:37 03-07-2023

А что, надо петь ,,в стране мечты мы все желаем войны,,?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Евген Башенов

06:20:50 03-07-2023

Под нож как курей. Отправить дармоедов на фронт. Или выслать из страны и пусть сосут хрен хохлам своим любимым.

  -50 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:48 03-07-2023

Евген Башенов (06:20:50 03-07-2023) Под нож как курей. Отправить дармоедов на фронт. Или выслать... Когда Вы говорите, ощущение, что вы бредите

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
семён

23:21:29 03-07-2023

Может врача вызвать, подлесится?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:40:51 03-07-2023

У нас в пионерлагере была речёвка "Миру мир, войны не нужно - вот девиз отряда "Дружба"! Сейчас бы весь отряд с вожатыми пересажали!

  42 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

10:57:16 03-07-2023

А как быть с романом Л. Н. Толстого "Война и мир"?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:28:50 03-07-2023

Татьяна (10:57:16 03-07-2023) А как быть с романом Л. Н. Толстого "Война и мир"? ... Переименуют... "Не мир и мир" ))))))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:41 03-07-2023

Гость (14:28:50 03-07-2023) Переименуют... "Не мир и мир" ))))))... Так за это слово тоже штрафуют)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:58:21 04-07-2023

Гость (14:45:41 03-07-2023) Так за это слово тоже штрафуют)))... СВО и не СВО.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:57:03 04-07-2023

Татьяна (10:57:16 03-07-2023) А как быть с романом Л. Н. Толстого "Война и мир"? ... СВО и мир.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дмитрий

11:14:56 03-07-2023

Чем абсурднее законы, тем чаще их не будут выполнять, тем чаще люди будут задумываться над вопросом, а все ли наш президент делает правильно. Тем ближе конец режима. Очень ждем.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:44 03-07-2023

Дмитрий (11:14:56 03-07-2023) Чем абсурднее законы, тем чаще их не будут выполнять, тем ча... Не дождёшься, любитель анального.

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:06 03-07-2023

Гость (02:02:05 03-07-2023) Никогда не слышал про эту группу. Теперь ознакомлюсь с творч... Что за группа?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
семён

23:19:01 03-07-2023

Зашёл почитать комменты. Ну норм, ещё не все инфицированы.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вика

23:57:53 03-07-2023

Война – это мир. (Джордж Оруэлл. "1984").

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Серёга

07:00:31 05-07-2023

Таким организаторам по ароматизатору ! Вы - придурки свежий воздух вдыхайте , а не зловония употребляйте !

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров