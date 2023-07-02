Российский рок-фестиваль прервали из-за одного слова
Организаторы побоялись дискредитации армии
02 июля 2023, 15:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Рок-фестиваль "Рокот над Ильменем" прервали из-за слова в одной из песен участников. Об этом сообщает РБК.
"Действительно, был такой инцидент. Строчка "В стране мечты никто не желает войны..." немного вырвана из контекста, и текст у них был действительно провокационный", – объяснили свои действия организаторы.
Представители фестиваля добавили, что остановили выступление из-за того, что музыканты могли попасть под статью о дискредитации армии. В контракте с ними подписывали пункт о том, что дискредитация ВС РФ со сцены недопустима.
15:50:41 02-07-2023
Ё-Маё!? зашугали уже народ, вместо того что делать его жизнь лучше и лучше... А вы друзья как не садитесь, всё в музыканты не годитесь...
17:19:14 02-07-2023
Оказывается, не делать войны, это "плохо"
18:13:25 02-07-2023
ничего не понимаю, что не так в этой строчке?
18:24:42 02-07-2023
Игра проще простого.когды ты родилась в ссср!
00:23:44 03-07-2023
То есть мы все должны радоваться войне, желать её, получается? Да мы выросли на лозунгах "миру-мир", "нет войне", эти лозунги раньше на каждом заборе висели! А сейчас такие лозунги считаются дескридетацией армии??
08:53:25 03-07-2023
Маргарита (00:23:44 03-07-2023) То есть мы все должны радоваться войне, желать её, получае... так да
01:30:56 03-07-2023
А как быть с этим: "Спросите вы у тех солдат, Что под березами лежат, И вам ответят их сыны, Хотят ли русские войны"? Все запретить, все вычеркнуть, слово "война теперь неприлично?
02:02:05 03-07-2023
Никогда не слышал про эту группу. Теперь ознакомлюсь с творчеством обязательно.
05:21:14 03-07-2023
Скоро само слово"музыкант" запретят
05:28:37 03-07-2023
А что, надо петь ,,в стране мечты мы все желаем войны,,?
06:20:50 03-07-2023
Под нож как курей. Отправить дармоедов на фронт. Или выслать из страны и пусть сосут хрен хохлам своим любимым.
16:01:48 03-07-2023
Евген Башенов (06:20:50 03-07-2023) Под нож как курей. Отправить дармоедов на фронт. Или выслать... Когда Вы говорите, ощущение, что вы бредите
23:21:29 03-07-2023
Может врача вызвать, подлесится?
06:40:51 03-07-2023
У нас в пионерлагере была речёвка "Миру мир, войны не нужно - вот девиз отряда "Дружба"! Сейчас бы весь отряд с вожатыми пересажали!
10:57:16 03-07-2023
А как быть с романом Л. Н. Толстого "Война и мир"?
14:28:50 03-07-2023
Татьяна (10:57:16 03-07-2023) А как быть с романом Л. Н. Толстого "Война и мир"? ... Переименуют... "Не мир и мир" ))))))
14:45:41 03-07-2023
Гость (14:28:50 03-07-2023) Переименуют... "Не мир и мир" ))))))... Так за это слово тоже штрафуют)))
00:58:21 04-07-2023
Гость (14:45:41 03-07-2023) Так за это слово тоже штрафуют)))... СВО и не СВО.
00:57:03 04-07-2023
Татьяна (10:57:16 03-07-2023) А как быть с романом Л. Н. Толстого "Война и мир"? ... СВО и мир.
11:14:56 03-07-2023
Чем абсурднее законы, тем чаще их не будут выполнять, тем чаще люди будут задумываться над вопросом, а все ли наш президент делает правильно. Тем ближе конец режима. Очень ждем.
12:07:44 03-07-2023
Дмитрий (11:14:56 03-07-2023) Чем абсурднее законы, тем чаще их не будут выполнять, тем ча... Не дождёшься, любитель анального.
19:36:06 03-07-2023
Гость (02:02:05 03-07-2023) Никогда не слышал про эту группу. Теперь ознакомлюсь с творч... Что за группа?
23:19:01 03-07-2023
Зашёл почитать комменты. Ну норм, ещё не все инфицированы.
23:57:53 03-07-2023
Война – это мир. (Джордж Оруэлл. "1984").
07:00:31 05-07-2023
Таким организаторам по ароматизатору ! Вы - придурки свежий воздух вдыхайте , а не зловония употребляйте !