Российскую вакцину от рака получили первые пять пациентов

Еще 35 ожидают препарат

14 мая 2026, 20:34, ИА Амител

Шприц, вакцина / Фото: из архива amic.ru

35 пациентов ожидают отечественную вакцину от рака, из них первые пять уже получили препарат и находятся на лечении. Об этом сообщила "Известиям" глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Начали мы этот процесс в марте, и первый вакцинированный уже провел шесть введений вакцины. Пока нужно сказать, что вакцина хорошо переносится, она безопасна, и она дает тот иммунный ответ, который адекватен, то есть тот, на который мы рассчитывали», — сказала она.

Как рассказала Скворцова, вакцина изготавливается персонифицированно, на основе генетических материалов каждого пациента. С декабря действует интернет-портал, на котором можно подать заявление на включение в реестр ожидающих вакцины. После этого в течение пяти рабочих дней онкологи проводят консилиум, чтобы понять, есть ли необходимость в вакцинации.

Глава ФМБА добавила, что пока речь идет только о раке кишечника. По ее словам, для того чтобы судить об эффективности вакцины, нужно пронаблюдать вакцинированного хотя бы несколько месяцев.

1 апреля в Минздраве сообщили, что в России впервые в клинической практике применили персонализированную отечественную вакцину от онкологического заболевания. Тогда в ведомстве отметили, что на сегодняшний день она может применяться как терапия для лечения взрослых пациентов, у которых имеется неоперабельная или метастатическая меланома кожи.