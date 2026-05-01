Гинцбург рассказал о первых результатах терапии вакциной от меланомы

Пациента ждет еще около десяти введений вакцины, поэтому основные иммунологические выводы впереди

01 мая 2026, 19:21, ИА Амител

Вакцина, рак / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости сообщил, что в анализах первого пациента, получившего персонализированную противоопухолевую мРНК‑вакцину "Неоонковак", уже заметны небольшие сдвиги — в частности, наблюдаются изменения в продукции нужных цитокинов.

При этом основные иммунологические результаты ожидаются позже: пациенту предстоит еще около десяти введений препарата. Впервые в клинической практике такую вакцину применили в апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России. Ее ввели пациенту с меланомой кожи. Проект создания "Неоонковака" реализован совместно НМИЦ радиологии и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.

По словам Гинцбурга, перед началом терапии у пациента взяли кровь на все стандартные анализы, включая исследование продукции цитокинов. Сейчас пациент находится дома, в Курской области, под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение вакцины запланировано на период между майскими праздниками.