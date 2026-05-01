Гинцбург рассказал о первых результатах терапии вакциной от меланомы
Пациента ждет еще около десяти введений вакцины, поэтому основные иммунологические выводы впереди
01 мая 2026, 19:21, ИА Амител
Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости сообщил, что в анализах первого пациента, получившего персонализированную противоопухолевую мРНК‑вакцину "Неоонковак", уже заметны небольшие сдвиги — в частности, наблюдаются изменения в продукции нужных цитокинов.
При этом основные иммунологические результаты ожидаются позже: пациенту предстоит еще около десяти введений препарата. Впервые в клинической практике такую вакцину применили в апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России. Ее ввели пациенту с меланомой кожи. Проект создания "Неоонковака" реализован совместно НМИЦ радиологии и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи.
По словам Гинцбурга, перед началом терапии у пациента взяли кровь на все стандартные анализы, включая исследование продукции цитокинов. Сейчас пациент находится дома, в Курской области, под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение вакцины запланировано на период между майскими праздниками.
20:26:24 01-05-2026
Не унимается алчущий "академик"...
23:48:36 01-05-2026
Пусть лучше расскажет результаты испытания спутника 5. Ветеринар .....
09:41:24 02-05-2026
Гость (23:48:36 01-05-2026) Пусть лучше расскажет результаты испытания спутника 5. Ветер... А что с ним не так? Есть доказательства или просто прокукарекать?
12:03:32 02-05-2026
А есть у нас ГОСТ на вакцины? - модная же тема!