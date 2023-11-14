Россию "отключили" от международной авиационной доменной зоны
Швейцарский провайдер с 10 ноября прекратил оказывать клиентам из РФ услуги по регистрации и продлению доменов
14 ноября 2023, 11:42, ИА Амител
Российским авиатранспортным компаниям решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне .aero, которую администрирует швейцарская SITA, пишут "Известия".
Международная авиационная доменная зона .aero была создана в 2002 году – этот домен могут использовать только авиакомпании, аэропорты, авиаклубы, системы продажи билетов и так далее. В случае отключения пассажир не смог бы зайти на сайт авиакомпании, зарегистрироваться, купить билет. В России в этой доменной зоне зарегистрировано более 200 сайтов, домен используют около 30 аэропортов и 15 авиакомпаний.Швейцарский провайдер с 10 ноября прекратил оказывать клиентам из РФ услуги по регистрации и продлению доменов в международной зоне. Однако домены удалось экстренно продлить на год, поэтому мгновенного отключения и сбоев не произошло.
Российским авиатранспортным компаниям рекомендовали в течение года перенести сайты в другие доменные зоны и провести информационные кампании для пассажиров и партнеров, поскольку многие уже привыкли к доменам .aero.
По мнению экспертов, решение SITA можно назвать "мелкой пакостью", поскольку были и гораздо более серьезные недружественные действия против российской авиации.
11:57:31 14-11-2023
Ждем повышения стоимости билетов на авиарейсы. Традиция у нас такая. Как что, топовышают стоимость.
12:06:55 14-11-2023
Гость (11:57:31 14-11-2023) Ждем повышения стоимости билетов на авиарейсы. Традиция у на... Погодьте, ща если этот "новый" ИЛ таки взлетит, что сомнительно, ценник вообще будет космический) Разве что государство будет субсидировать, но это вряд ли.
12:09:53 14-11-2023
Гость (12:06:55 14-11-2023) Погодьте, ща если этот "новый" ИЛ таки взлетит, что сомнител... Еще один авиационный ыксперд нарисовался. Вот ей Богу, каждый суслик - агроном.
12:18:57 14-11-2023
Гость (12:09:53 14-11-2023) Еще один авиационный ыксперд нарисовался. Вот ей Богу, кажды... Ну так сходите, почитайте экспертов) Заодно подумайте о том, почему это весь мир перешел на двухмоторные самолеты. И только у нас опять свой особый путь)
12:27:48 14-11-2023
Гость (12:18:57 14-11-2023) Ну так сходите, почитайте экспертов) Заодно подумайте о том,... Да ну ? А Айрбас почему то свой А340 сделал 4-х моторным, наверное тоже отсталая шаражка, не шарят как надо, икcперду с Амика же всяко виднее :-)
13:00:06 14-11-2023
Гость (12:27:48 14-11-2023) Да ну ? А Айрбас почему то свой А340 сделал 4-х моторным, на... Сделал) И на итого прекратил выпуск в 2011) А 380 - с 2021 не выпускается. Невыгодно. А мы в 2023 кричим, что это прорыв)
12:08:59 14-11-2023
Гость (11:57:31 14-11-2023) Ждем повышения стоимости билетов на авиарейсы. Традиция у на... Не хочется вас обзывать, но вы прочитав текст не поняли из него ровным счетом ничего. Вы сделали свой вывод, который у вас всегда на языке. Было бы сообщение про погоду, вы все равно бы оставили свой комментарий. Мне таких как вы не понять.
12:13:30 14-11-2023
многие уже привыкли к доменам .aero. --- многие еще привыкли к счетам в швейцарских банках
12:36:28 14-11-2023
Пользователям домен без разницы Пользователь в гугле набирает первые 4 буквы и жмакает дальше в нужную ссылку, вспомните когда вы последний раз писали название сайта полностью? Весь вопрос в переезде на новый домен текущих сервисов, за год вполне реально, разрабам только придется попотеть.
14:33:35 14-11-2023
Dim (12:36:28 14-11-2023) Пользователям домен без разницы Пользователь в гугле набира... че там потеть, домен меняется элементарно
13:12:22 14-11-2023
Не ругайтесь девочки
13:37:32 14-11-2023
ну и зачем нам теперь новый аэропорт?