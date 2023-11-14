НОВОСТИОбщество

Россию "отключили" от международной авиационной доменной зоны

Швейцарский провайдер с 10 ноября прекратил оказывать клиентам из РФ услуги по регистрации и продлению доменов

14 ноября 2023, 11:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российским авиатранспортным компаниям решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне .aero, которую администрирует швейцарская SITA, пишут "Известия".

Международная авиационная доменная зона .aero была создана в 2002 году – этот домен могут использовать только авиакомпании, аэропорты, авиаклубы, системы продажи билетов и так далее. В случае отключения пассажир не смог бы зайти на сайт авиакомпании, зарегистрироваться, купить билет. В России в этой доменной зоне зарегистрировано более 200 сайтов, домен используют около 30 аэропортов и 15 авиакомпаний.Швейцарский провайдер с 10 ноября прекратил оказывать клиентам из РФ услуги по регистрации и продлению доменов в международной зоне. Однако домены удалось экстренно продлить на год, поэтому мгновенного отключения и сбоев не произошло.

Российским авиатранспортным компаниям рекомендовали в течение года перенести сайты в другие доменные зоны и провести информационные кампании для пассажиров и партнеров, поскольку многие уже привыкли к доменам .aero.

По мнению экспертов, решение SITA можно назвать "мелкой пакостью", поскольку были и гораздо более серьезные недружественные действия против российской авиации.

авиаперевозки санкции интернет

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

11:57:31 14-11-2023

Ждем повышения стоимости билетов на авиарейсы. Традиция у нас такая. Как что, топовышают стоимость.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:06:55 14-11-2023

Гость (11:57:31 14-11-2023) Ждем повышения стоимости билетов на авиарейсы. Традиция у на... Погодьте, ща если этот "новый" ИЛ таки взлетит, что сомнительно, ценник вообще будет космический) Разве что государство будет субсидировать, но это вряд ли.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:53 14-11-2023

Гость (12:06:55 14-11-2023) Погодьте, ща если этот "новый" ИЛ таки взлетит, что сомнител... Еще один авиационный ыксперд нарисовался. Вот ей Богу, каждый суслик - агроном.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:18:57 14-11-2023

Гость (12:09:53 14-11-2023) Еще один авиационный ыксперд нарисовался. Вот ей Богу, кажды... Ну так сходите, почитайте экспертов) Заодно подумайте о том, почему это весь мир перешел на двухмоторные самолеты. И только у нас опять свой особый путь)

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:27:48 14-11-2023

Гость (12:18:57 14-11-2023) Ну так сходите, почитайте экспертов) Заодно подумайте о том,... Да ну ? А Айрбас почему то свой А340 сделал 4-х моторным, наверное тоже отсталая шаражка, не шарят как надо, икcперду с Амика же всяко виднее :-)

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:00:06 14-11-2023

Гость (12:27:48 14-11-2023) Да ну ? А Айрбас почему то свой А340 сделал 4-х моторным, на... Сделал) И на итого прекратил выпуск в 2011) А 380 - с 2021 не выпускается. Невыгодно. А мы в 2023 кричим, что это прорыв)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:08:59 14-11-2023

Гость (11:57:31 14-11-2023) Ждем повышения стоимости билетов на авиарейсы. Традиция у на... Не хочется вас обзывать, но вы прочитав текст не поняли из него ровным счетом ничего. Вы сделали свой вывод, который у вас всегда на языке. Было бы сообщение про погоду, вы все равно бы оставили свой комментарий. Мне таких как вы не понять.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:13:30 14-11-2023

многие уже привыкли к доменам .aero. --- многие еще привыкли к счетам в швейцарских банках

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Dim

12:36:28 14-11-2023

Пользователям домен без разницы Пользователь в гугле набирает первые 4 буквы и жмакает дальше в нужную ссылку, вспомните когда вы последний раз писали название сайта полностью? Весь вопрос в переезде на новый домен текущих сервисов, за год вполне реально, разрабам только придется попотеть.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:35 14-11-2023

Dim (12:36:28 14-11-2023) Пользователям домен без разницы Пользователь в гугле набира... че там потеть, домен меняется элементарно

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:22 14-11-2023

Не ругайтесь девочки

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:32 14-11-2023

ну и зачем нам теперь новый аэропорт?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров