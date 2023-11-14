Россию "отключили" от международной авиационной доменной зоны

Швейцарский провайдер с 10 ноября прекратил оказывать клиентам из РФ услуги по регистрации и продлению доменов

14 ноября 2023, 11:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российским авиатранспортным компаниям решили закрыть доступ к международной авиационной доменной зоне .aero, которую администрирует швейцарская SITA, пишут "Известия".

Международная авиационная доменная зона .aero была создана в 2002 году – этот домен могут использовать только авиакомпании, аэропорты, авиаклубы, системы продажи билетов и так далее. В случае отключения пассажир не смог бы зайти на сайт авиакомпании, зарегистрироваться, купить билет. В России в этой доменной зоне зарегистрировано более 200 сайтов, домен используют около 30 аэропортов и 15 авиакомпаний.Швейцарский провайдер с 10 ноября прекратил оказывать клиентам из РФ услуги по регистрации и продлению доменов в международной зоне. Однако домены удалось экстренно продлить на год, поэтому мгновенного отключения и сбоев не произошло.

Российским авиатранспортным компаниям рекомендовали в течение года перенести сайты в другие доменные зоны и провести информационные кампании для пассажиров и партнеров, поскольку многие уже привыкли к доменам .aero.

По мнению экспертов, решение SITA можно назвать "мелкой пакостью", поскольку были и гораздо более серьезные недружественные действия против российской авиации.