Росстат: в Россию чаще всего приезжают мигранты из Таджикистана
На втором месте находится Киргизия, а на третьем – Украина
15 сентября 2024, 16:23, ИА Амител
Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1325629
Согласно данным Росстата, которые приводит РБК, в Россию чаще всего приезжают мигранты из Таджикистана.
Они составляют 31% от общего числа иностранных граждан, начавших жить в России. На втором месте – мигранты из Киргизии (10%), на третьем – с Украины (9%).
Большинство мигрантов, переехавших в Россию, – это мужчины (55%) в возрасте от 18 до 54 лет (76%), состоящие в браке (51,4%) и имеющие среднее полное образование (39,4%).
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому для мигрантов станет платным получение дошкольного, школьного и среднего специального образования.
10:10:00 16-09-2024
а обратно по аулам их отправить, они зачем?
13:33:33 16-09-2024
Согласно логике, из сотен стран есть еще три, где хуже, чем у нас. Радует.
15:58:00 16-09-2024
и к чему нам эта статистика??? Вы лучше бы написали когда и в каком количестве они назад к себе в кишлаки поедут.