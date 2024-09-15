Росстат: в Россию чаще всего приезжают мигранты из Таджикистана

На втором месте находится Киргизия, а на третьем – Украина

15 сентября 2024, 16:23, ИА Амител

Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1325629

Согласно данным Росстата, которые приводит РБК, в Россию чаще всего приезжают мигранты из Таджикистана.

Они составляют 31% от общего числа иностранных граждан, начавших жить в России. На втором месте – мигранты из Киргизии (10%), на третьем – с Украины (9%).

Большинство мигрантов, переехавших в Россию, – это мужчины (55%) в возрасте от 18 до 54 лет (76%), состоящие в браке (51,4%) и имеющие среднее полное образование (39,4%).

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому для мигрантов станет платным получение дошкольного, школьного и среднего специального образования.