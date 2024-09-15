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Росстат: в Россию чаще всего приезжают мигранты из Таджикистана

На втором месте находится Киргизия, а на третьем – Украина

15 сентября 2024, 16:23, ИА Амител

Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1325629
Чемоданы / Фото: pxhere.com/ru/photo/1325629

Согласно данным Росстата, которые приводит РБК, в Россию чаще всего приезжают мигранты из Таджикистана.

Они составляют 31% от общего числа иностранных граждан, начавших жить в России. На втором месте – мигранты из Киргизии (10%), на третьем – с Украины (9%).

Большинство мигрантов, переехавших в Россию, – это мужчины (55%) в возрасте от 18 до 54 лет (76%), состоящие в браке (51,4%) и имеющие среднее полное образование (39,4%).

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому для мигрантов станет платным получение дошкольного, школьного и среднего специального образования. 

Мигранты

Комментарии 3

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Гость

10:10:00 16-09-2024

а обратно по аулам их отправить, они зачем?

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Гость

13:33:33 16-09-2024

Согласно логике, из сотен стран есть еще три, где хуже, чем у нас. Радует.

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гость

15:58:00 16-09-2024

и к чему нам эта статистика??? Вы лучше бы написали когда и в каком количестве они назад к себе в кишлаки поедут.

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