Эта тенденция будет развиваться — особенно если цены в кофейнях не снизятся

14 мая 2026, 16:04, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Рост цен в кофейнях меняет рынок: привычка пить кофе "навынос" все чаще остается дома, рассказала "Газете.ru" Камилла Виллард, опытный маркетолог и коммерсант, член Гильдии маркетологов, работающая с кофейным рынком с 2020 года.

Она отметила, что ценовые изменения ускорили процесс, которого рынок ожидал несколько лет: переход утреннего кофе из общественных мест в домашние условия.

«Кофе — это не еда, а ритуал с эмоциональным и статусным подтекстом. Поэтому реакция на рост цен происходит ступенчато: потребители почти не замечают повышения цен, пока чек не достигнет психологического порога. После этого их поведение резко меняется», — объясняет Виллард.

В Москве этот порог составляет 350–450 рублей за чашку, в регионах он ниже. Когда цена превышает этот уровень, потребители не отказываются от кофе, а готовят его дома.

Этот процесс хорошо заметен в динамике смежных сегментов. Продажи капсульных кофеварок, домашних рожковых моделей, дрип-пакетой и кофемиксов растут быстрее, чем рынок кофеен.

«Дрип-пакеты, которые раньше были нишевым продуктом, выходят на массовый рынок. Они стали инструментом для приготовления "офисного кофе" и "утреннего кофе". Это не новая привычка, а перенос старой в другое место, где чашка стоит дешевле», — отмечает Виллард.

Эксперт выделяет три главных последствия для рынка кофеен:

Расслоение по чувствительности к цене усиливается. Премиальные кофейни продолжают расти, их аудитория ценит ритуал и атмосферу. Средний сегмент теряет позиции первым. Кофе делится на две категории: утренний (быстрый и доступный) и досуговый (премиальный, в выходные). Это две разные категории с разной экономикой. Растет роль неценовой лояльности: абонементы, подписки и программы возврата становятся ключевыми инструментами удержания клиентов.

Снижения цен в ближайшее время ожидать не стоит, поэтому рост домашнего потребления продолжится.

«Малые точки без бренда будут сокращаться — это структурный сдвиг, а не разовая волна», — подчеркивает Виллард.

Преимущество получат те, кто умеет работать с эмоциями. Платят не за чашку кофе, а за ощущение. Производители оборудования, дрип-пакетов и капсул получают значительный рост в этот период, заключила эксперт.