Российские кофейни столкнулись с оттоком клиентов
Сильнее всего тренд затронул небольшие локальные кофейни, менее защищенные от ценовой конкуренции
28 апреля 2026, 17:30, ИА Амител
Россияне все чаще выбирают приготовление кофе дома вместо покупки готового напитка в кофейнях. Это приводит к потере клиентов заведениями, и тенденция будет усиливаться из-за роста цен на кофе и стремления граждан к экономии, сообщил НСН Рамаз Чантурия, руководитель ассоциации "Росчайкофе".
«Мы уже наблюдали снижение потребления готового кофе в прошлом году. Люди стали более рационально подходить к своим расходам и все чаще готовят кофе дома, используя термокружки вместо одноразовых стаканчиков», — отметил эксперт.
Развитие технологий домашнего приготовления кофе способствует этой тенденции, делая ее логичной и обоснованной. При этом изменения касаются не только кофе, но и других продуктов, на которых россияне стараются сэкономить.
Однако полностью отказываться от кофе жители страны не намерены. Речь идет о перераспределении расходов, так как этот напиток остается важным элементом их потребительской корзины, подчеркнул Чантурия. По его словам, кофе играет важную роль в создании настроения и эмоционального фона, поэтому его ценность для потребителей остается высокой.
«Я уверен, что многие сохранят привычку пить кофе, даже если цены на него вырастут», — заключил глава "Росчайкофе".
17:43:00 28-04-2026
Есть кофейное зерно, есть кипяток. Размолол, заварил, выпил, пошёл дальше. Чего там кофейни в прайс на 500 рублей включают я не в курсе. Поэтому их разорение просто вопрос времени. Дураков нет платить сотни рублей за то, что стоит ну максимум 20р. за порцию.
21:39:54 28-04-2026
Гость (17:43:00 28-04-2026) Есть кофейное зерно, есть кипяток. Размолол, заварил, выпил,... Супер, ну-ка давай с колбасней повтори, хорошее мясо можно купить за 500 руб/кг, хорошую колбасу от 800 руб/кг пАчИму? Где кофе в Барнауле за 500 нашел? 130-230. Себестоимость выше 20, почему рассказывать не буду, вам не получится объяснить. Кофейни у меня нет своей,(потому что не хочу) ну так чтобы не вопили что воотт он хозяин кофейни нарисовался)))
22:40:21 28-04-2026
гость (21:39:54 28-04-2026) Супер, ну-ка давай с колбасней повтори, хорошее мясо можно к... рублей 50 - креативный стакан, 10 - трубочка, остальное - работа кофе-оператора и другие затраты, типа электроэнергия, аренда. Ну примерно так и набегает на много. И еще аппаратики нужно окупить. Тайна сие, конечно, есть большая от посетителей.
И при чем здесь "хорошее мясо", которого сейчас есть выбор и по довольно разным ценам?
09:51:51 29-04-2026
Гость (22:40:21 28-04-2026) рублей 50 - креативный стакан, 10 - трубочка, остальное - ра... Не обманывайте. Трубочки д/коктейлей д.5мм, дл.210мм упаковкой в 250 штук стоят 197 рублей!!! Стаканчики лень искать.
11:43:42 29-04-2026
Гость (22:40:21 28-04-2026) рублей 50 - креативный стакан, 10 - трубочка, остальное - ра... Хорошие стаканы оптом в России стоят 8-12 рублей для компаний оптом. Я специально интересовалась этим вопросом , я люблю качество и эстетику. 50 р - вы наверное ребенок )
15:20:06 29-04-2026
Мария (11:43:42 29-04-2026) Хорошие стаканы оптом в России стоят 8-12 рублей для компани... Качественный кофе и бумажный стаканчик это, как бы, несовместимые вещи. В бумаге "кофе" из Ярче и иже с ними для нетребовательных клиентов
17:58:15 28-04-2026
- Мама, кофе подорожает. Ты будешь пить его меньше?
- Нет дети. Вы будете меньше кушать.
Увидел человека выходящего из магазина со стаканом кофия и сразу понял, перед тобой успешная личность, могущая себе позволить бестолковую трату денег.
18:17:06 28-04-2026
Гость (17:58:15 28-04-2026) - Мама, кофе подорожает. Ты будешь пить его меньше?- Нет... В Ярче кофе дешевый, так что при желании скосить за успешную лисность, можно там купить ))
22:25:58 28-04-2026
Olga (18:17:06 28-04-2026) В Ярче кофе дешевый, так что при желании скосить за успешную... Постоянно там наблюдаю покупателей. Буквально сегодня. Пацаненок лет 6-ти (наверное), головенка чуть выше прилавка находилась. Взял пачку чипсов и латте)))
18:55:37 28-04-2026
Гость (17:58:15 28-04-2026) - Мама, кофе подорожает. Ты будешь пить его меньше?- Нет... Да, публично успешная (на публику))
20:06:04 28-04-2026
Гость (17:58:15 28-04-2026) - Мама, кофе подорожает. Ты будешь пить его меньше?- Нет... В картонном стаканчике.
Фу кака...
21:40:55 28-04-2026
Гость (17:58:15 28-04-2026) - Мама, кофе подорожает. Ты будешь пить его меньше?- Нет... Забыли добавить, что личность о кофе отдаленное представление имеет))
18:18:08 28-04-2026
Пищевые привычки непрерывно меняются.
18:50:58 28-04-2026
Это хорошие новости - пусть все быстрее схлопнется , может чашечка кофе и перевернет сознание людей
21:03:10 28-04-2026
А что случилось. Богатеи куда делись, Али жижа черная не повкусу стала.
22:23:04 28-04-2026
Гость (21:03:10 28-04-2026) А что случилось. Богатеи куда делись, Али жижа черная не по... Покупаю мой любимый кофе Starbuks в США. 1 кг кофе с доставкой из Лос-Анжелеса в г. Барнаул с доставкой обходится мне в 1.500 рублей. Покупаю как в зернах так и молотый. Любимых сортов примерно 15. Дома всегда у меня ароматный и вкусный кофе. Какой смысл коди и платить 300-500 рублей за стакан кофе? Хорошая кофеварка окупается за 1-3 месяца в зависимости от количества членов семьи.
11:47:30 29-04-2026
Гость (22:23:04 28-04-2026) Покупаю мой любимый кофе Starbuks в США. 1 кг кофе с достав... Молодец! Покупать с Старбакс чтобы пить его в Барнауле )) нигде ближе не нашли хороший кофе? Серьезно? Лос- Анжелес 😁зато хоть тут порисовались
22:44:53 28-04-2026
у меня дома обалденная машина за 120, привожу кофе любой сиропы и пр. ЗАЧЕМ куда-то таскаться ипить непонятно что?? вот и остальные кофеманы так же
10:48:21 29-04-2026
Гость (22:44:53 28-04-2026) у меня дома обалденная машина за 120, привожу кофе любой сир... вам уже предложили САМОМУ делать колбасу. Можете стричься сами - зачем парикмахеру переплачивать? можете в продуктовые магазины не ходить - все можно приготовить самому. Самому можно шить одежду и обувь. Да, все можно. Но зачем? вы и рожать можете в поле. А другие хотят жить по-человечески, имея выбор.
11:51:14 29-04-2026
Гость (10:48:21 29-04-2026) вам уже предложили САМОМУ делать колбасу. Можете стричься са... У России был шанс понять это, но уже не дано… Они не понимают что не тратя , они подставляют себя же в перспективе. А России ни дня не было капитализма и уже не будет )))