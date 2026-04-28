Сильнее всего тренд затронул небольшие локальные кофейни, менее защищенные от ценовой конкуренции

28 апреля 2026, 17:30, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россияне все чаще выбирают приготовление кофе дома вместо покупки готового напитка в кофейнях. Это приводит к потере клиентов заведениями, и тенденция будет усиливаться из-за роста цен на кофе и стремления граждан к экономии, сообщил НСН Рамаз Чантурия, руководитель ассоциации "Росчайкофе".

«Мы уже наблюдали снижение потребления готового кофе в прошлом году. Люди стали более рационально подходить к своим расходам и все чаще готовят кофе дома, используя термокружки вместо одноразовых стаканчиков», — отметил эксперт.

Развитие технологий домашнего приготовления кофе способствует этой тенденции, делая ее логичной и обоснованной. При этом изменения касаются не только кофе, но и других продуктов, на которых россияне стараются сэкономить.

Однако полностью отказываться от кофе жители страны не намерены. Речь идет о перераспределении расходов, так как этот напиток остается важным элементом их потребительской корзины, подчеркнул Чантурия. По его словам, кофе играет важную роль в создании настроения и эмоционального фона, поэтому его ценность для потребителей остается высокой.

«Я уверен, что многие сохранят привычку пить кофе, даже если цены на него вырастут», — заключил глава "Росчайкофе".

