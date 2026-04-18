Аналитики посчитали объемы потребления кофе в России

После роста оборотов в 2025 году рынок начал замедляться

18 апреля 2026, 22:38, ИА Амител

Бариста / Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россияне в среднем выпивают около 10,3 млн порций кофе в месяц в кофейнях. Такие данные привели аналитики центра "Чек Индекс", пишет РИА Новости.

«Россияне потребляют 10,3 миллиона порций кофе в месяц в кофейнях. Среднее количество позиций в чеке — 3,1. Доля кофе и напитков в чеке — 72%», — отметили эксперты, уточнив, что расчеты основаны на статистике за весь 2025 год.

По их оценке, в первом квартале 2026 года средневзвешенная цена кофе в заведениях общепита составила 289 рублей.

При этом после роста оборотов на 19% в 2025 году рынок начал замедляться: в первые три месяца 2026-го продажи горячего кофе снизились на 4%. Аналитики связывают это с ростом цен и постепенным снижением интереса со стороны потребителей.

Ранее стало известно, что Люксембург лидирует в мировом потреблении кофе. По информации Международной кофейной организации, каждый житель государства выпивает за свою жизнь около 118 227 чашек этого напитка.