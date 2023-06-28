Рубцовчанин, не вставший на путь исправления и зарезавший подростка, получил 12 лет
Мужчина пил с подростком алкоголь и поссорился
28 июня 2023, 17:15, ИА Амител
В Алтайском крае осудили жителя, убившего подростка во время совместного распития алкоголя, сообщает региональный СК.
Инцидент произошел ночью 26 ноября 2022 года в одном из домов Рубцовска, где отдыхала компания.
"Между 35-летним обвиняемым и 17-летним подростком произошла словесная ссора из-за незначительного повода. Мужчина нанес несовершеннолетнему колото-резаное ранение, от которого потерпевший скончался в медучреждении", – рассказали в ведомстве.
В СК подчеркнули, что мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, однако "на путь исправления он не встал".
Суд отправил рубцовчанина на 12 лет в колонию строгого режима. Также взыскал 1,7 млн рублей в пользу матери подростка.
17:23:58 28-06-2023
Если урку не смогли вертухаи поставить на путь исправления, значит тюремщики дармоеды.
17:49:20 28-06-2023
Пиши ещё, смешно.
17:47:39 28-06-2023
А где зэки из предыдущей темы про урку в автобусе? Что-то не видно их комментариев про "недоноска" подростка и бедного урку.
22:15:55 28-06-2023
Гость (17:47:39 28-06-2023) А где зэки из предыдущей темы про урку в автобусе? Что-то не... Ага, подползла парочка зеков и сюда.