Рубцовчанин, не вставший на путь исправления и зарезавший подростка, получил 12 лет

Мужчина пил с подростком алкоголь и поссорился

28 июня 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили жителя, убившего подростка во время совместного распития алкоголя, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел ночью 26 ноября 2022 года в одном из домов Рубцовска, где отдыхала компания.

"Между 35-летним обвиняемым и 17-летним подростком произошла словесная ссора из-за незначительного повода. Мужчина нанес несовершеннолетнему колото-резаное ранение, от которого потерпевший скончался в медучреждении", – рассказали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, однако "на путь исправления он не встал".

Суд отправил рубцовчанина на 12 лет в колонию строгого режима. Также взыскал 1,7 млн рублей в пользу матери подростка.