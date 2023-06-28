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Рубцовчанин, не вставший на путь исправления и зарезавший подростка, получил 12 лет

Мужчина пил с подростком алкоголь и поссорился

28 июня 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили жителя, убившего подростка во время совместного распития алкоголя, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел ночью 26 ноября 2022 года в одном из домов Рубцовска, где отдыхала компания.

"Между 35-летним обвиняемым и 17-летним подростком произошла словесная ссора из-за незначительного повода. Мужчина нанес несовершеннолетнему колото-резаное ранение, от которого потерпевший скончался в медучреждении", – рассказали в ведомстве.

В СК подчеркнули, что мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, однако "на путь исправления он не встал".

Суд отправил рубцовчанина на 12 лет в колонию строгого режима. Также взыскал 1,7 млн рублей в пользу матери подростка.

Рубцовск Убийство суд

Комментарии 4

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Гость

17:23:58 28-06-2023

Если урку не смогли вертухаи поставить на путь исправления, значит тюремщики дармоеды.

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Гость

17:49:20 28-06-2023

Пиши ещё, смешно.

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Гость

17:47:39 28-06-2023

А где зэки из предыдущей темы про урку в автобусе? Что-то не видно их комментариев про "недоноска" подростка и бедного урку.

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Гость

22:15:55 28-06-2023

Гость (17:47:39 28-06-2023) А где зэки из предыдущей темы про урку в автобусе? Что-то не... Ага, подползла парочка зеков и сюда.

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