Жительница Рубцовска своими силами заделала огромную яму на дороге

Жительница Рубцовска решила активно провести выходной и заделала большую яму посреди дороги на улице Трактовой, сообщает «Блогерша Рубцовск».

Для того чтобы выровнять участок, горожанка использовала старые кирпичи. Результат — на фото ниже:

Фото: «Блогерша Рубцовск»

В июне жительница Камня-на-Оби Александра Родимова заделала огромную дорожную яму, в которую постоянно попадают автомобили и из-за возникающего грохота мешают спать по ночам.