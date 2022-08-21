Жительница Рубцовска своими силами заделала огромную яму на дороге
Для этого горожанка использовала старые кирпичи
21 августа 2022, 15:30, Никита Черников
Жительница Рубцовска решила активно провести выходной и заделала большую яму посреди дороги на улице Трактовой, сообщает «Блогерша Рубцовск».
Для того чтобы выровнять участок, горожанка использовала старые кирпичи. Результат — на фото ниже:
Фото: «Блогерша Рубцовск»
В июне жительница Камня-на-Оби Александра Родимова заделала огромную дорожную яму, в которую постоянно попадают автомобили и из-за возникающего грохота мешают спать по ночам.
Комментарии
Новости партнеров