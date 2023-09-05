Рубцовску могут присвоить статус "Город трудовой доблести"

Список из 10 городов, которые могут удостоить этого статуса, обсуждают на совещании с Путиным

05 сентября 2023, 20:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Рубцовск претендует на присвоение звания города трудовой доблести. Как сообщает РИА Новости, он значится в списке, который обсуждают на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Также в списке перечислены Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Улан-Удэ, Ханты-Мансийск.

Напомним, что вопрос о присвоении городу звания поднимали еще в 2022 году, после присвоения этого звания Барнаулу. Сам статус получают населенные пункты, которые внесли ощутимый вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.