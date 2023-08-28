Рухнувшая автовышка раздавила иномарку в Барнауле
Авария случилась на улице Никитина
28 августа 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле на улице Никитина рухнула автовышка, сообщает "В курсе 22".
Судя по кадрам, инцидент случился у здания краевого онкодиспансера. Упавшая конструкция придавила легковой автомобиль.
О пострадавших информации нет, однако на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Также там были пожарные.
При каких обстоятельствах случился инцидент, не уточняется.
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