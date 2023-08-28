Рухнувшая автовышка раздавила иномарку в Барнауле

Авария случилась на улице Никитина

28 августа 2023, 15:15, ИА Амител

















Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Никитина рухнула автовышка, сообщает "В курсе 22".

Судя по кадрам, инцидент случился у здания краевого онкодиспансера. Упавшая конструкция придавила легковой автомобиль.

О пострадавших информации нет, однако на месте происшествия работали сотрудники скорой помощи. Также там были пожарные.

При каких обстоятельствах случился инцидент, не уточняется.