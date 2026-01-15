Рухнувший с крыши снег насмерть придавил жителя Камчатки
В момент инцидента горожанин занимался расчисткой своего автомобиля от снега
15 января 2026, 17:20, ИА Амител
В Петропавловске‑Камчатском 15 января произошел несчастный случай со смертельным исходом. С крыши многоквартирного дома по адресу Советская, 16, сошел снег, накрывший находившегося внизу мужчину. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, передает пресс‑служба регионального правительства.
По словам чиновника, в момент происшествия пострадавший занимался расчисткой своего автомобиля от снега. Прибывшие на место спасатели извлекли из‑под завала уже безжизненное тело.
Трагедия на Камчатке – не единственный подобный инцидент в стране за последние дни. Так, 1 января в Перми с кровли многоквартирного дома на ребенка обрушилась глыба снега и льда.
Пострадавшего школьника госпитализировали, подробных сведений о состоянии его здоровья на данный момент нет.
После пермского происшествия следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Местные власти призывают граждан избегать нахождения под крышами зданий, где видны снежные навесы и ледяные глыбы, а управляющие компании – оперативно устранять подобные угрозы.
