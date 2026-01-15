После пожара в селе под Барнаулом нашли тело мужчины

Причиной возгорания стало короткое замыкание в электросчетчике

15 января 2026, 10:45, ИА Амител

Тушение пожара / Фото: МЧС по Алтайскому краю

В селе Первомайском под Барнаулом днем 14 января произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб мужчина. Его тело обнаружили на месте происшествия после ликвидации возгорания.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о пожаре поступило с улицы Соболева. К моменту прибытия первого подразделения дом был сильно задымлен. К тушению привлекли девять сотрудников МЧС и три единицы пожарной техники.

«Огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать на площади около 10 квадратных метров. В результате пожара были повреждены стены дома и личные вещи. В ходе осмотра помещений спасатели обнаружили тело погибшего мужчины», – отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в электросчетчике. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что 17-летняя девушка и ее знакомый погибли при пожаре в частном доме в Павловске. Предварительная причина возгорания – перекал печи.