В Алтайском крае пенсионерка залезла под медленно движущийся поезд

В результате получила травмы

15 января 2026, 13:00, ИА Амител

Станция Арбузовка / Фото: Транспортная полиция Сибири

На железнодорожной станции Арбузовка в Алтайском крае женщина получила травмы, после того как залезла под вагон грузового поезда, сообщает транспортная полиция.

«63-летняя местная жительница, игнорируя правила безопасности и поведения на железнодорожных путях, решила не ждать прохождения медленно движущегося грузового поезда и подлезла под один из вагонов», – пишет линейное управление МВД.

В результате женщина получила травмы ног и была доставлена в Павловскую городскую больницу.

В транспортной полиции напомнили, что под вагонами пролезать нельзя, поскольку состав в любой момент может тронуться, также запрещено ходить по путям. Пересекать их допустимо только в специальных местах, по пешеходным мостам и настилам, тоннелям, по разрешающему сигналу светофора.

В конце декабря появилась трагическая новость о гибели пенсионерки на железнодорожной станции Сарайский в Павловском районе. Женщина 70 лет была сбита грузовым поездом.