В Алтайском крае пенсионерка залезла под медленно движущийся поезд
В результате получила травмы
15 января 2026, 13:00, ИА Амител
На железнодорожной станции Арбузовка в Алтайском крае женщина получила травмы, после того как залезла под вагон грузового поезда, сообщает транспортная полиция.
«63-летняя местная жительница, игнорируя правила безопасности и поведения на железнодорожных путях, решила не ждать прохождения медленно движущегося грузового поезда и подлезла под один из вагонов», – пишет линейное управление МВД.
В результате женщина получила травмы ног и была доставлена в Павловскую городскую больницу.
В транспортной полиции напомнили, что под вагонами пролезать нельзя, поскольку состав в любой момент может тронуться, также запрещено ходить по путям. Пересекать их допустимо только в специальных местах, по пешеходным мостам и настилам, тоннелям, по разрешающему сигналу светофора.
В конце декабря появилась трагическая новость о гибели пенсионерки на железнодорожной станции Сарайский в Павловском районе. Женщина 70 лет была сбита грузовым поездом.
13:05:17 15-01-2026
Ума нет, так теперь и ног нет.
И будет потом у государства пособия клянчить.
13:45:24 15-01-2026
Плохо когда с возрастом мозги начинают усыхать и скукоживаться, а освободившееся пространство начинает занимать наглость и ощущение собственной исключительности.
14:19:57 15-01-2026
так она теперь инвалидка на пособии? может она специально, как каренина - полезла и теперь стабильный доход и льготы?! а? в этом случае, если сама виновата, так же будет выплачиваться пособие?!