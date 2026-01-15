НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае пенсионерка залезла под медленно движущийся поезд

В результате получила травмы

15 января 2026, 13:00, ИА Амител

Станция Арбузовка / Фото: Транспортная полиция Сибири
Станция Арбузовка / Фото: Транспортная полиция Сибири

На железнодорожной станции Арбузовка в Алтайском крае женщина получила травмы, после того как залезла под вагон грузового поезда, сообщает транспортная полиция.

«63-летняя местная жительница, игнорируя правила безопасности и поведения на железнодорожных путях, решила не ждать прохождения медленно движущегося грузового поезда и подлезла под один из вагонов», – пишет линейное управление МВД.

В результате женщина получила травмы ног и была доставлена в Павловскую городскую больницу.

В транспортной полиции напомнили, что под вагонами пролезать нельзя, поскольку состав в любой момент может тронуться, также запрещено ходить по путям. Пересекать их допустимо только в специальных местах, по пешеходным мостам и настилам, тоннелям, по разрешающему сигналу светофора.

В конце декабря появилась трагическая новость о гибели пенсионерки на железнодорожной станции Сарайский в Павловском районе. Женщина 70 лет была сбита грузовым поездом.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

13:05:17 15-01-2026

Ума нет, так теперь и ног нет.
И будет потом у государства пособия клянчить.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:45:24 15-01-2026

Плохо когда с возрастом мозги начинают усыхать и скукоживаться, а освободившееся пространство начинает занимать наглость и ощущение собственной исключительности.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:19:57 15-01-2026

так она теперь инвалидка на пособии? может она специально, как каренина - полезла и теперь стабильный доход и льготы?! а? в этом случае, если сама виновата, так же будет выплачиваться пособие?!

  -6 Нравится
Ответить
