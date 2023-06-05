Барнаульцы из-за жары полезли массово купаться в пруду парка "Изумрудный"
Горожанка пожаловалась на произошедшее и призвала ввести штрафы и поставить на дежурство в парке ППС
05 июня 2023, 09:15, ИА Амител
Жители Барнаула из-за жары 4 июня полезли массово купаться в пруду парка "Изумрудный". Сообщение об этом размещено в паблике Barnaul 22.
По словам горожанки, в воде резвились дети разных возрастов прямо на глазах родителей.
"Как объяснить людям, что нельзя купаться здесь?! <...> Введите штрафы, что ли, пусть ППС дежурит тут... Нет слов", – написала жительница краевой столицы, посетовав на то, что парк "только в порядок приводят, а уже гадят везде".
Отметим, что вокруг пруда в "Изумрудном" развешаны таблички с предупреждением о том, что купаться здесь нельзя. Однако в воду зачастую заходят не только люди, позволяют это делать своим питомцам и владельцы собак.
09:30:01 05-06-2023
Помойку из пруда за год сделают. Редкой недалекости существа.
09:33:57 05-06-2023
Можно построить много парков и сказать что Барнаул соответствует званию современной городской среды, но деревню выбить из жителей Барнаула не выйдет никогда.
10:53:04 05-06-2023
Гость (09:33:57 05-06-2023) Можно построить много парков и сказать что Барнаул соответст... что ты со своей деревней тычешь везде. Поведение граждан зависит от воспитания а не от места рождения.
14:18:42 05-06-2023
Гость (09:33:57 05-06-2023) Можно построить много парков и сказать что Барнаул соответст... Из тебя деревню так и не выбили. Всё никак не можешь забыть про эту деревню.
09:56:13 05-06-2023
Не надо было пруд заливать, раз не понимают блин.Тут собаки искупались, высказали недовольство, а что на счёт людей скажет руководство? А люди сейчас начнут отмазываться, ну это же дети, очень жарко, понять и простить. Тьфу. Правила для всех!
09:56:23 05-06-2023
Это Логично в жару а что вы хотели от людей....можно конечно сделать Басик, но это не точно .... Все как обычно все для людей
09:58:08 05-06-2023
А что плохого. Во всех городах в фонтанах купаются. Организовать правильно и будет всем хорошо. Это же место массового отдыха. Не персонального. Надо слушать массы.
10:03:33 05-06-2023
Гость (09:58:08 05-06-2023) А что плохого. Во всех городах в фонтанах купаются. Организо... Что значит "организовать правильно"? Фонтаны так-то не места для купания. От слова совсем. Кто и что вам должен организовывать там, где это не положено? Ну и предложение слушать массы - вам массы сейчас такого напридумывают, от вреда химтрейлов и вышек до плоской Земли.
14:16:41 05-06-2023
Гость (10:03:33 05-06-2023) Что значит "организовать правильно"? Фонтаны так-то не места... Почему-то в Адлере фонтаны - для купания (детей). А в Барнауле - нет. Так может, это с фонтанами в Барнауле не в порядке?
10:07:57 05-06-2023
Деидеологизация (деморализация) приводит к тому что интересы тела превыше всего, ни о воли, ни о силе духа речи нет (разве что среди люди специально этому обучающихся или попадающих в особые условия). Поэтому ежели тельцу жарка, а тут вот она чистая водичка и удобный доступ - ну как не окунуться, если тело требует. Т.е. это как дети малые, конечно, их надо воспитывать и штрафовать.
13:45:41 05-06-2023
Гость (10:07:57 05-06-2023) Деидеологизация (деморализация) приводит к тому что интересы... Да, в советское время такое вряд ли было возможно. Водоёмы воспринимались соответственно их функциональной классификации. Либо лодки, сапборды и катамараны либо бассейн для купания.
14:21:31 05-06-2023
Гость (13:45:41 05-06-2023) Да, в советское время такое вряд ли было возможно. Водоёмы в... В советское время в Краснодарском крае в городах ПОЛНО было фонтанов, где можно было купаться детям.
14:20:18 05-06-2023
Гость (10:07:57 05-06-2023) Деидеологизация (деморализация) приводит к тому что интересы... У тебя точно не всё в порядке с силой воли. Где прошёл, там гаденький комметарий оставил, не удержался.
10:10:38 05-06-2023
горе-родители! в последнее время наблюдается "дегенерация в воспитательном поле"!
10:19:56 05-06-2023
Горожанка гнида.
10:23:14 05-06-2023
.... и вы в один момент, на примере барнаульского парка отдыха, хотите решить все проблемы государства в процессе воспитания детей ? Не сильно замахнулись. Один умник говорил - надо ПОТИХОНЬКУ выдавливать из себя жлоба. Займитесь планомерным процессом воспитания. В школах вот уже пришли к выводу, что болонская система для России на подходит. Правда свою всю извели. И тут решат . Не торопите события. При воспитании детей, сначала воспитывают себя. Посмотрите как вы в чатах общаетесь, тут нет детей, только взрослые. Это же ужас. Как последний день живете. А все дети, дети. Начните с себя. Дети ваше отражение. Потому и призывают-ЖИЗНЬ БЕЗ ДЕТЕЙ- что на отражение свое смотреть не хотите.
10:48:09 05-06-2023
Гость (10:23:14 05-06-2023) .... и вы в один момент, на примере барнаульского парка... Абсолютно верно сказано.... БРАВО!
10:30:27 05-06-2023
Да пусть купаются, раз дураки - нахватают в рот и опу гадости от стоячей воды, да потонут немного, не жалко.
10:32:30 05-06-2023
Вот достроят в юбилейном тропинки, в пивоварке купаться будете)))
10:54:56 05-06-2023
Гость (10:32:30 05-06-2023) Вот достроят в юбилейном тропинки, в пивоварке купаться буде... А в юбилейном своих гениев хватает. Зимой видел как по вновь отремонтированным дорожкам, посыпанным песком от гололёда, ехали лыжники. У них там соревнования проходили и трасса прям по аллее шла. Лыжи не едут, они палками в брусчатку упираются, толкаются, пыхтят. Смехота
10:46:21 05-06-2023
Дикари!!! Нахватаются заразы, потом дрестать будут и говорить, что государство/администрация города/парка плохие!
10:46:41 05-06-2023
Боже-боже, как это неэстетично! Фи!
10:56:27 05-06-2023
Быдло и есть быдло. Какая необходимость лезть в пруд. А если бы его не было?
11:06:12 05-06-2023
Да подождите, сейчас пару челов бухих утонет и все номрально будет. Поставят колючую проволку и все будет ок!
11:10:46 05-06-2023
Испокон веку бродячие собаки и бомжи любили принять освежающую утреннюю ванну в фонтанах рядом с Главпочтамтом, а бомжи даже ухитрялись постирать свои вещички... Как приятно смотреть потом мне было, на радостно резвящуюся ребятню в брызгах фонтана! А вот пруд в Изумрудном был вырыт на месте кладбища. естественно, грунт с косточками никто оттуда не вывозил и первые лет 10, как его выкопали, там даже жуки-плавунцы и комары не плодились, настолько вода была отравлена... дикари, купающиеся сейчас в этом пруду, походу, точно приезжие, раз этого не знают, а если знают, то и сумасшедшие!
11:49:02 05-06-2023
Гость (11:10:46 05-06-2023) Испокон веку бродячие собаки и бомжи любили принять освежающ... вы что? сейчас приехавшая деревня опять обидится
14:28:05 05-06-2023
Гость (11:49:02 05-06-2023) вы что? сейчас приехавшая деревня опять обидится... Деревня здесь тот, кто про деревню всё время вспоминает.
11:17:41 05-06-2023
Да, ладно. Вам ,что жалко? Пусть дети порезвятся. А некоторым комментатором не мешало самим голову остудить и успокоиться.
11:36:10 05-06-2023
А я не хочу, чтобы кто бы то не был там купался. Мне абсолютно плевать, если кто-то нахлебается водички и будет дристать, сами виноваты. Но, придя в парк после рабочего дня, я хочу просто насладиться спокойствием водной глади, максимум на что я согласен - это лодки и катамараны. Видеть полуголых людей мне не хочется. Хотят купаться - пусть едут на пляж. В курортных городах местные жители постоянно на подобных особей жалуются, мол ходят в купальниках по городу. Купальники и трусы уместны только на пляже. Парк - не пляж!
14:27:13 05-06-2023
ыть (11:36:10 05-06-2023) А я не хочу, чтобы кто бы то не был там купался. Мне абсолют... А я не хочу, чтобы в парк пускали курильщиков. И матершинников. Да, мне не нравится вонь и словесная грязь. Но! Парк для всех. Так что ни ваши, ни мои предпочтения здесь не учитываются.
16:24:10 05-06-2023
Гость (14:27:13 05-06-2023) А я не хочу, чтобы в парк пускали курильщиков. И матершинник... Минусуют, видимо, матершинники и курильщики? :-) Себя узнали в описании?
11:37:53 05-06-2023
Гость (11:10:46 05-06-2023) Испокон веку бродячие собаки и бомжи любили принять освежающ... Да к этому парку вообще лучше не подходить. Мощнейшая некротическая энергия... И пруд этот сначала хотели упразднить при обновлении парка, но потом передумали без внятного объяснения.
12:32:17 05-06-2023
Гость (11:37:53 05-06-2023) Да к этому парку вообще лучше не подходить. Мощнейшая некрот... Там правда раньше было кладбище?
13:22:48 05-06-2023
Гость (12:32:17 05-06-2023) Там правда раньше было кладбище?... Правда.
13:25:18 05-06-2023
Гость (12:32:17 05-06-2023) Там правда раньше было кладбище?... Здрасьте-приехали.. Было, и так уж прямо давно. И хоронили там не абы кого, а, в том числе и тех, кто помер от заразных болезней... вы же в курсе, что сифилис был обыденностью для конца 19- начала 20 века?
12:15:21 05-06-2023
ЛУЧШЕ СДЕЛАЙТЕ В КАЖДОМ ПАРКЕ БАССЕЙНЫ.
12:31:04 05-06-2023
Ладно бы дети , но собаки … в ванну бы свою садили своих собак или вообще вместе
13:08:33 05-06-2023
А где ещё в городе купаться? Надо строить специальные места!
14:25:19 05-06-2023
Гость (13:08:33 05-06-2023) А где ещё в городе купаться? Надо строить специальные места!... Конечно, надо.
13:15:12 05-06-2023
Дикари.
13:50:03 05-06-2023
Конечно, наивно полагать, что власти срочно что-либо предпримут, кроме «не пущать!». Что можно предпринять? Продавать рядом с прудом пятилитровые бутыли с водой. Чтобы жаждущие могли вылить на себя и таким образом освежиться. На территории парка не препятствовать желающим принимать солнечные процедуры. Все знают о дефиците витамина D у барнаульцев. Сейчас каникулы. У многих подростков нет возможности выехать из города. Пусть отдохнут хотя бы в парке.
13:54:22 05-06-2023
Ладно бы дети , но собаки … в ванну бы свою садили своих собак---- в ванне их и моют. А вобще, скорее, наоборот, собаки - ладно, но своих детей в грязную воду?! Хотя... если заразу подхватят, у вас же администрация парка виновата будет)))
14:24:50 05-06-2023
Гость (13:54:22 05-06-2023) Ладно бы дети , но собаки … в ванну бы свою садили своих соб... А в речках, озерах вода стерильная, по-вашему? Или вы только в ванной не брезгуете тело омывать?
14:11:11 05-06-2023
А где ещё в городе купаться? Надо строить специальные места!---- в городе бассейны к вашим услугам. В пивоварке можете - там никто возмущаться не будет, только смеяться)
14:18:04 05-06-2023
Конечно, проще запретить, чем оборудовать для купания. Всё запретить, огородить и таблички везде развесить.
14:23:10 05-06-2023
А судьи кто? Вы, комментаторы, матерками разговариваете, но осуждаете детей, которые в жару полезли купаться в пруду парка. НА СЕБЯ посмотрите! Кого вы можете судить?
14:24:05 05-06-2023
В советское время дети постоянно купались в фонтанах. А справа от Барнаулки при в падении в Обь был дикий пляж, и люди купались и в Оби, и в Барнаулке, так как там вода теплее, несмотря на то, что в 100 метрах выше по течению из большой бетонной трубы был слив городской канализации.
14:43:46 05-06-2023
осуждаете детей, которые в жару полезли----- не детей, а родителей, которые ну никак не хотят заниматься своими детьми ни зимой, ни летом. Но если что случитсяяяяяя! виноваты потом все, кроме них) думаю, будет, как и с горками зимой. Пост ППДН там просто необходим - первый раз беседа, потом штрафы по нарастающей.
14:58:30 05-06-2023
несмотря на то, что в 100 метрах был слив городской канализации - Вот причина столь больного населения.
16:08:06 05-06-2023
Родителей лишать родительских прав, детей в детдома. У нас хорошие детдома, людьми вырастут. Или к фермерам в семью отдадут батрачить, там точно не до купания в декоративном водоёме будет.