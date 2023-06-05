Барнаульцы из-за жары полезли массово купаться в пруду парка "Изумрудный"

Горожанка пожаловалась на произошедшее и призвала ввести штрафы и поставить на дежурство в парке ППС

05 июня 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жители Барнаула из-за жары 4 июня полезли массово купаться в пруду парка "Изумрудный". Сообщение об этом размещено в паблике Barnaul 22.

По словам горожанки, в воде резвились дети разных возрастов прямо на глазах родителей.

"Как объяснить людям, что нельзя купаться здесь?! <...> Введите штрафы, что ли, пусть ППС дежурит тут... Нет слов", – написала жительница краевой столицы, посетовав на то, что парк "только в порядок приводят, а уже гадят везде".

Отметим, что вокруг пруда в "Изумрудном" развешаны таблички с предупреждением о том, что купаться здесь нельзя. Однако в воду зачастую заходят не только люди, позволяют это делать своим питомцам и владельцы собак.